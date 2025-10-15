La niña de seis años del matrimonio hallado sin vida en Coín permanece con familiares mientras se decide su tutela

La hija pequeña del matrimonio hallado sin vida en una infravivienda de Coín, de seis años de edad, ha quedado temporalmente al cuidado de otros familiares. La menor permanecerá con ellos hasta que la Comisión de Menores analice el caso en los próximos días y determine la medida de protección más adecuada. Posteriormente, la decisión será ratificada por el Juzgado, que confirmará oficialmente la guarda y custodia de la niña.

El caso ha estremecido a la localidad, sobre todo por el mutismo que hay en torno a él desde las fuentes oficiales. Al parecer, la pareja, con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, vivía en una vivienda en muy malas condiciones. Según se recoge en las imágenes publicadas en medios, estaba casi en ruinas, rodeada de vallas y carecía de servicio eléctrico. Estaba ubicada en la zona del Arroyo de las Piedras.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, explicó esta semana que se descarta totalmente el homicidio en el caso, ya que en primera instancia, los cuerpos no presentaban signos de violencia, lo que descarta la acción de una tercera persona en los hechos. De la misma forma, se les siguen realizando pruebas en el Instituto de Medicina Legal y se está a la espera de recibir los informes toxicológicos, que pueden tardar hasta un mes, para determinar si pudo haber algún tipo de ingesta que les hubiera podido provocar la muerte a ambos.

La Guardia Civil abrió una investigación tras tener constancia de los hechos. Sobre las 19.00 horas del domingo, el 112 recibió una llamada alertando del suceso y hasta la zona se movilizaron Guardia Civil, Policía Local y los sanitarios del 061, que solo pudieron certificar ambas muertes.

Al parecer, este vecino que alertó a emergencias supo de los hechos gracias a que se encontró a la hija de ambos, que salió a pedir ayuda y le explicó la situación. Si bien, este extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales. Se desconoce también cuánto tiempo podrían llevar ambos fallecidos.

Hasta el momento tampoco han trascendido demasiados detalles sobre las víctimas, que eran conocidas en el pueblo y que todos recuerdan como "muy buenos amigos" que "no se metían en problemas". Al parecer, también tenían una segunda hija de más edad de la que no han trascendido detalles.