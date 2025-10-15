Las dos líneas de Cercanías en Málaga cancelan gran parte de sus salidas por la huelga general en apoyo a Palestina
Los usuarios de la C-1 (Málaga - Fuengirola) y C-2 (Málaga - Álora) han visto como desde esta mañana se están suprimiendo múltiples trenes, tal y como ha anunciado Renfe a través de sus redes sociales.
La jornada de huelga general en apoyo a Palestina se deja notar en Málaga. Este miércoles 15 de octubre, las dos líneas de Cercanías de la provincia están sufriendo numerosas cancelaciones.
Línea C-1 (Málaga Centro - Álora):
Sentido Álora: Tren de las 07:00 (Málaga Centro) no circula.
Sentido Málaga: Tren de las 07:55 (Álora) no circula.
Línea C-1 (Málaga Centro - Fuengirola) y viceversa:
Salidas Málaga Centro suprimidas: 07:50, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 15:10.
Salidas Fuengirola suprimidas: 08:40, 10:00, 10:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40.
Línea C-2 (Málaga Centro - Álora) y viceversa:
Salidas Málaga Centro suprimidas: 08:00, 12:40, 14:40.
Salidas Álora suprimidas: 08:53, 13:48, 15:50.
Los servicios mínimos obligarán a los usuarios que habitualmente hacen uso de los ramales que unen la capital de la Costa del Sol con Fuengirola y Álora a ser precavidos a la hora de utilizar este medio de transporte porque puede que la espera sea más larga de la cuenta en algunas horas.
Atendiendo a la misma resolución del departamento dirigido por el ministro Óscar Puente, los servicios mínimos en Alta Velocidad/Larga Distancia serán del 73%.
Esto supone que de 324 trenes afectados por la huelga circularán como servicios mínimos 237.
Por otro lado, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos y dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a un día "de normalidad" durante las horas punta. Esto es, de las 06.00 horas a las 9.00 y de 18.00 horas a las 21.00 horas. Asimismo, se garantiza el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.