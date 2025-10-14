Encuentran un cadáver dentro de un saco en el pantano de Casasola, en Almogía (Málaga)

Siguen los sucesos macabros en la provincia de Málaga. El cadáver de una persona ha sido localizado este martes en el pantano de Casasola, en Almogía. Al parecer, el cuerpo se encontraba en el interior de una especie de saco, similar a los que se utilizan en las obras, cerrado con cintas. Estaba en una zona de difícil acceso.

El hallazgo ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de esta mañana. En ese momento, la persona que se lo ha encontrado, un ciudadano de nacionalidad extranjera, ha alertado a la Policía Local de Almogía, que se ha trasladado a la zona junto a la Guardia Civil y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Fuentes consultadas han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que el estado del cadáver no evidenciaba que la persona llevara mucho tiempo fallecido. A lo sumo, unos diez días. Según informan desde la Benemérita y fuentes municipales, tras el hallazgo del saco, se certificó que había un cadáver dentro y se trasladó hasta el Instituto de Medicina Legal, hasta donde ha sido trasladado para tratar de identificarlo con seguridad y esclarecer las causas del óbito.

La investigación ha quedado en manos de la Guardia Civil, que por las circunstancias en las que se ha hallado el cadáver observa evidentes signos de violencia en primera instancia. Si bien, la investigación está en un punto muy incipiente y serán las pesquisas las que acaben arrojando más datos al respecto.