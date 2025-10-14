El avispón oriental, más presente que nunca en Málaga: "Esperan a las abejas fuera de la colmena y al salir, las matan"

El avispón oriental apareció por primera vez en Málaga en 2020 y su presencia ha ido aumentando hasta el punto que están matando a las abejas de la provincia y poniendo en peligro el trabajo de los apicultores malagueños.

Los avistamientos en Andalucía no paran de sucederse, pero expertos del sector aseguran que la situación en Málaga es peor hasta el punto de que los avispones “esperan a las abejas fuera de las colmenas y cuando salen, las matan”, asegura Francisco Moscoso, secretario de UPA Málaga.

“Los apicultores están poniendo los medios que ellos ven”, expone Moscoso en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga que añade que “con el año que están pasando, vamos mal porque han perdido muchas colmenas”.

Como resultado, los apicultores están perdiendo mucha miel y las familias que viven de este trabajo, si al realizarlo y al final no hay miel, “no tiene rentabilidad ninguna”.

La situación es tal que los propios apicultores están quitando ellos mismos los nidos de avispón que encuentran. “Hay ciudadanos que llaman a apicultores que conocen para que quiten los nidos ellos”, sostiene.

A la hora de atacar a las abejas, debido a su tamaño, el avispón no puede entrar en la colmena porque “son más grandes que las abejas y no caben” en algunas colmenas. El problema llega cuando las abejas salen en busca de alimentos.

“Los avispones esperan a que las abejas tengan que salir a por comida y en cuanto salen, las matan. Entonces el enjambre que está dentro, muere”, sostiene Moscoso.

Reproducción del avispón oriental

En Málaga hay miles de nidos y muchos de ellos no se ven porque los hacen en el suelo. Estos insectos empiezan a reproducirse a partir de primavera. Sobre abril y mayo, los nidos de estos insectos empiezan a crecer a pasos agigantados y es a finales de verano cuando están totalmente desarrollados.

Cabe señalar que las abejas no son las únicas víctimas de esta especie. Estos avispones comen cualquier tipo de insecto que puedan encontrar, desde mariposas y saltamontes hasta otros polinizadores.

La invasión de esta especie es tal que hay apicultores que están perdiendo cientos de colmenas. Es el caso de un apicultor de Alhaurín El Grande. Este profesional contaba con un total de 900 colmenas y ahora solo le quedan 400 a causa de este insecto.

Medidas de control

Desde la Asociación de Apicultores de Málaga aconsejan a los trabajadores de la miel que residen en zonas con mucha densidad de nidos que trasladen sus colmenas a otros lugares libres de avispón oriental.

El uso de trampas también ha resultado inservible. Con otras especies este método ha dado resultado, pero esta es diferente. Tiende a entrar a la colmena, atraída por el olor a miel y a la cría.

Recomiendan reducir la entrada de las colmenas para que así los avispones no puedan acceder a su interior. Además, sugieren a los apicultores que alimenten y provean de agua a sus abejas.