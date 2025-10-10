Una nueva avería en la línea de alta velocidad provoca retrasos en los trenes AVE de Málaga y Sevilla

Una nueva incidencia en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad está provocando retrasos en los trenes que unen Málaga con Madrid.

Así lo han confirmado desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales.

El organismo estatal detalla que las circulaciones de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba y entre Córdoba y Málaga/Granada "están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga".

"Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", añaden desde Adif.