El escándalo de los 'sobres' de Ábalos: el PP exige saber lo que costaron sus visitas a Málaga y si se contrataron prostitutas

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves; el diputado nacional Mario Cortés, y el portavoz popular en Cártama, Pedro Pardo.

La polémica generada en relación con los 'sobres' utilizados por el PSOE para pagar gastos del que fuera su secretario general y exministro de Fomento, José Luis Ábalos, llega a Málaga.

Y ello después de que la vicesecretaria y senadora por el PP malagueño, Lucía Yeves, haya informado este jueves de que la formación ha registrado en el Congreso y en el Senado sendas preguntas dirigidas al Gobierno "para que haga públicos los gastos de representación del exministro durante sus visitas a esta provincia".

Los populares dan este paso después de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya revelado supuestos pagos de Koldo García a chicas de compañía para "encuentros personales" con el alto cargo socialista en Andalucía y en Málaga.

Yeves, que ha estado acompañada en Cártama por el diputado nacional Mario Cortés, ha exigido al PSOE que aclare "si contrató a prostitutas en sus mítines o, lo que es peor, si esos actos institucionales o de partido servían como tapadera para financiar las juergas de altos cargos socialistas también en el sur de España".

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez información sobre el dinero público destinado a sufragar la estancia en Málaga de representantes del Gobierno o incluso de diputados socialistas malagueños entre los años 2018 y 2021. Los años coinciden con la etapa de Ábalos al frente de Fomento.

En su intervención, ha mencionado la visita de Ábalos a Málaga el 10 de septiembre de 2019 con motivo de un acto en el Aeropuerto o su participación en un encuentro con el sector marítimo en el Palacio de Congresos de Torremolinos el 21 de octubre de ese mismo año.

En referencia a la UCO, recuerda que en su investigación se habla de más de 8.000 euros gastados en "encuentros personales" de Ábalos en ocho ciudades y apunta, entre ellas, una habitación en un céntrico hotel de lujo en Málaga pagada por Koldo el 20 de febrero.