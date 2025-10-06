Grandes constructoras pugnan por el primer tramo de la autovía del Guadalhorce: ya se conocen los nombres

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

Apenas unos días después de que la Junta de Andalucía confirmara la presentación de 22 ofertas para la construcción del primero de los nuevos tramos de la autovía del Guadalhorce, entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, ya es posible precisar qué firmas hay detrás de estas propuestas.

El listado completo constata el interés generado por este contrato, que alcanza los 56,9 millones de euros. Muestra de ello es que algunas de los grandes gigantes del sector de la construcción en España pugnan de manera directa por hacerse con la obra.

Estas son todas las ofertas:

Acciona Construcción

UTE Martín Casillas-Eiffage Infraestructuras-Construcciones Pérez Jiménez

UTE Ferrovial Construcción-Rialsa Obras

UTE Sedinfra Sociedad Anónima-Lantania-TR Construya

UTE Vilor Infraestructuras-Manuel Alba

UTE Obrascon Huarte Lain-Obratec Ingenieria

UTE Dragados-Construcciones Garrucho-Canteras de Almargen

UTE Azvi-Heliopol

UTE Acsa Obras e Infraestructuras-Comsa

UTE Constructora San José-Acinser Integral-Mezclas Bituminosas

UTE Asch Infraestructuras y Servicios-Pavimentos Asfálticos Málaga-Prodesur Construcción y Proyectos

UTE Tecnología de la Construcción y Obras Públicas-Transformaciones y Embalses Parra

UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras-Civilsur

UTE Vías y Construcciones-Guamar

UTE Sacyr Construcción-Jiménez y Carmona

UTE UC10-Chm Obras e Infraestructuras-Albaida Infraestructuras

UTE FCC Construcción-Jarquil Construcción

UTE Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa-Pavimentaciones Morales

UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras

UTE Ortiz Construcciones y Proyectos-Ventuceli Servicios

UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora

UTE Sando-Construcciones Maygar

Las obras del tramo Casapalma-Cerralba comprenden la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, comprendido entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba.

El trazado va en variante, en buena parte en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio y acceso a propiedades colindantes.

Sólo se desvía del trazado original para cruzar el río Grande con un nuevo viaducto de 250 metros. Finalmente, se conecta en Pizarra con la actual carretera a través de una nueva glorieta, quedando el futuro enlace para el siguiente tramo de autovía (Cerralba-Zalea), en fase de redacción.

La nueva carretera se conformará como una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Picos de 80.000 vehículos al día

La inversión planteada supondrá "un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce" y que tendrá continuidad con proyectos para otros ocho kilómetros en el eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente se encuentran en fase de redacción, como el tramo Cerralba-Zalea, también en la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda en la A-367.

La carretera A-357 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía con 69 kilómetros de longitud y es autovía desde Málaga hasta Casapalma, con picos de tráfico de 80.000 vehículos al día.

A partir de Casapalma, donde acaba la autovía, la demanda se mantiene por encima de los 25.000 vehículos diarios hasta Pizarra, donde confluyen las vías que recogen todo el tráfico de las comarcas de Antequera (A-343), Serranía de la Nieves (A-354), Guadalteba (A-357) y Serranía de Ronda (A-367).