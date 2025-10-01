Muere Jane Goodall: así fue su exitoso y reciente paso por Málaga donde presentó su último documental

Jane Goodall con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el pasado mes de mayo. Ciudad de Málaga

Fue un bombazo. Otro más a los que nos empieza a tener acostumbrados esta ciudad. La primatóloga Jane Goodall, una de las investigadoras internacionales más influyentes sobre el comportamiento animal, visitaba Málaga para dar una conferencia.

Fue el pasado mes de mayo y fue un éxito total. Pese a tener 91 años, era sorprendente su fortaleza física y mental. Lamentablemente este miércoles 1 de octubre ha muerto por causas naturales.

Estaba dando una conferencia en California. En Málaga estuvo presentando su nuevo documental, Jane Goodall: Reasons for hope. Fue el pasado 1 de mayo en el cine Albéniz y el aforo estaba a reventar.

El viernes 2 de mayo sus incondicionales seguidores pudieron disfrutarla en persona un día más, también en el Albéniz, donde ofreció una conferencia titulada “Esperanza en acción”.

Explicó cómo ha dedicado su vida a la investigación y conservación de los chimpancés y de la biodiversidad, la paz y el entendimiento entre los pueblos, y el desarrollo sostenible e igualitario de nuestras sociedades.

Animó a todos los asistentes a hacer un mundo mejor. Un mensaje que pese a su elevada edad llevaba a muchos puntos del mundo. Hasta que su cuerpo no ha aguantado más.