Los embalses de la provincia de Málaga cierran el año hidrológico con casi el triple de agua que en 2024

El año hidrológico 2024-2025 ha llegado a su fin y las reservas de agua de los embalses de la provincia están muy lejos de las que había al final del ejercicio anterior. En concreto, los pantanos malagueños albergan casi el triple de agua con respecto al año pasado.

En números, los siete embalses de Málaga suman 293,75 hectómetros, frente a los 99,5 con los que llegaron al 30 de septiembre de 2024. Así, los dos pantanos que en estos momentos albergan más agua son el de Guadalteba y la Viñuela.

En el embalse de Guadalteba hay 80,6 hectómetros y se encuentra al 52,6% de su capacidad y hace un año tenía 18,8 hectómetros. En el caso de la Viñuela el cambio es similar. Actualmente contiene 71 hectómetros (43,3%) y a finales de septiembre del año pasado contaba con 23 hectómetros.

El tercer pantano con más reservas es el del Guadalhorce con 46,8 hectómetros (37,2%), frente a los 10,6 hectómetros del año pasado. Ocho hectómetros menos hay en la Concepción (38,6 hectómetros y 67,2%). Eso sí, con respecto a 2024, cabe señalar que en aquel entonces era el que más agua tenía al contener 24,1 hectómetros.

El siguiente en este ranking es el Conde de Guadalhorce con 32 hectómetros (48,2%), unos 18 hectómetros más que al final del año hidrológico anterior.

Por último, Casasola y Limonero están al 55% de su capacidad y albergan 12 y 12,4 hectómetros, respectivamente. Al observar los datos de hace un año, se observa que estos dos pantanos eran los que menos agua tenían en aquel momento (4,7 y 3,5 hectómetros) y ahora ostentan las mismas posiciones.

Situación de los embalses este año

Cabe recordar que la situación de los embalses de la provincia ha dado un giro de casi 360 grados en el último año a raiz de las danas que azotaron Málaga y llegaron acompañadas de grandes precipitaciones que lograron que la situación de sequía casi desapareciera.

Las reservas de los embalses de Málaga no pararon de aumentar durante semanas y ya llegaron a superar el 60% de su capacidad y dos pantanos estuvieraon al 100% de su capacidad. Un panorama totalmente contrario al de ejercicios anteriores.

Los embalses de la Concepción y el Conde de Guadalhorce estuvieron cerca de llegar al 100% de su capacidad. En concreto, la Concepción el pasado mes de mayo estuvo al 99,2% con 57 hectómetros y el Conde de Guadalhorce, al 97,8% con 65 hectómetros.

Además, el Casasola llegó a estar por encima del 100% de su capacidad y tuvieron que abrir sus compuertas para desembalsar agua.