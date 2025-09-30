Nueva parada en el futuro del tren de la Costa del Sol: los estudios revelan que podría mover 60 millones de viajeros

Casi un año después de que tuviese lugar la primera de las reuniones sobre el futuro del tren de la Costa del Sol, el Ministerio de Transportes vuelve a sentarse a la mesa con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos malagueños y colectivos sociales para abordar los avances técnicos realizados en este periodo.

A priori, a la espera de acontecimientos, poco puede avanzarse del nuevo encuentro, toda vez que la hoja de ruta originalmente trazada por el Gobierno central para sentar las bases de esta macroinfraestructura se encuentra en su fase inicial.

De hecho, el estudio de viabilidad impulsado por Transportes (el único trabajo técnico relacionado con el también conocido como corredor de la Costa del Sol activado durante el periodo ejecutivo de Pedro Sánchez) fue adjudicado a principios de mayo de este mismo año. Y la formalización del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por WSP Spain-Apia y Multicriteri MCRIT AIE.

Atendiendo a los detalles del acuerdo entre las partes, las empresas disponen de un plazo de 18 meses para completar todo el servicio.

No obstante, el propio pliego de condiciones que rige este asunto establece una serie de entregas parciales de documentos.

De manera precisa se indica que antes de la entrega final de cada uno de los estudios temáticos previstos, el consultor deberá presentar una entrega parcial de estos "para revisión".

Asimismo, se establece la posibilidad de que los representantes de la Administración estatal puedan solicitar la redacción previa de un documento con la definición y alcance de la metodología a seguir en aquellos estudios temáticos que requieran un desarrollo metodológico específico, como podrían ser el análisis de la explotación, el estudio de demanda o el análisis coste-beneficio.

A la espera de saber si este martes hay avances en esta dirección, lo que parece evidente, de acuerdo con los propios datos oficiales, es que el eje de estudio a lo largo de toda la Costa del Sol, desde Algeciras hasta Nerja, presenta un potencial de movilidad más que evidente.

Tren de Cercanías de Málaga.

Los estudios de demanda realizados a través del Big Data son ciertamente alentadores. Muestra de ello es que sólo en la parte del recorrido entre Málaga y Estepona, con 81 kilómetros, el nuevo ferrocarril, planteado de inicio en forma de Cercanías, podría captar un acumulado de 125.600 viajes al día, lo que, extrapolado a todo el año, representa unos 45,8 millones de viajes.

Si se extiende hasta Nerja, el valor alcanzaría los 152.300 viajes diarios, lo que suponen 55,6 millones al año. Incluyendo el tramo final Estepona-Algeciras, con una estimación de 13.387 viajes por día, la captación en todo el corredor se dispararía a casi 166.000 viajes al día. O 60,4 millones de viajes captados al año.

Este es el desglose:

Málaga-Fuengirola : Es el que ofrece una mayor de captación de viajes en Cercanías. Con una longitud de 30 kilómetros y una población estimada de 818.867 habitantes, la captación de viajes diarios sería de unos 70.000, representando alrededor del 22% de los casi 323.000 viajes de más de 5 kilómetros que se registran a diario en la zona. Conforme a este parámetro, puede deducirse que el acumulado de todo un año podría alcanzar los 25,5 millones de viajes. Un dato que se dispara respecto a los 16 millones que usaron el actual Cercanías en 2023.

: Es el que ofrece una mayor de captación de viajes en Cercanías. Con una longitud de 30 kilómetros y una población estimada de 818.867 habitantes, la captación de viajes diarios sería de unos 70.000, representando alrededor del 22% de los casi 323.000 viajes de más de 5 kilómetros que se registran a diario en la zona. Conforme a este parámetro, puede deducirse que el acumulado de todo un año podría alcanzar los 25,5 millones de viajes. Un dato que se dispara respecto a los 16 millones que usaron el actual Cercanías en 2023. Fuengirola-Estepona : Los valores son algo inferiores en este tramo, de 51 kilómetros de longitud y en el que no existe infraestructura ferroviaria alguna. La captación de viajes en Cercanías sería de 55.615 (20,3 millones anuales), representando el 16% de la movilidad total diaria de este mismo entorno, que se calcula en más de 341.300 viajes diarios.

Nerja-Málaga : Se extiende 52 kilómetros y cuenta con una población estimada de 774.208 habitantes. En este espacio, se estiman 26.763 viajes al día, lo que supone el 18% de la movilidad total de la zona, que asciende a 150.523 viajes diarios.

Estepona-Algeciras: Cuenta con 50 kilómetros de distancia. Es el que presenta una captación de viajes diaria más baja, con 13.387, lo que viene a suponer el 12% de la movilidad total diaria de la zona, calculada en 115.599 viajes.

En cualquier caso, esta realidad estadística ha de ser confirmada por los estudios de demanda que tiene que realizar la empresa adjudicataria.

Y eso es crucial para que el tren de la Costa del Sol tenga visos de hacerse realidad. De hecho, el propio contrato marca la posibilidad de dar prioridad a unos tramos respecto a otros en función de su capacidad de mover viajeros y del parámetro coste-beneficio.