El Gobierno vuelve a dar largas y descarta ampliar las bonificaciones en la autopista de la Costa del Sol

Imagen de la reunión técnica sobre movilidad y el tren de la Costa del Sol celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

El Gobierno de España vuelve a dar largas a la posibilidad de ampliar las bonificaciones en la autopista de peaje de la Costa del Sol, una de las más caras del país.

Lejos de atender la que es una de las mayores reivindicaciones de los alcaldes de los municipios de la zona, que consideran que la medida permitirá minimizar la creciente saturación del tráfico en el eje litoral, el Ministerio de Transportes parece hacer oídos sordos.

Al menos es lo que cabe interpretar tras la tercera reunión técnica celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno y en la que se han abordado asuntos clave como el de la movilidad en la provincia y el tren de la Costa del Sol.

Al término del encuentro, que se ha prolongado del orden de cuatro horas y media, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha atendido a los medios de comunicación.

En su intervención, han constatado la ausencia de planes claros respecto a la carretera de pago y la posibilidad de que los usuarios se puedan beneficiar de mayores ahorros. Una realidad que contrasta con las acciones ya acordadas en otras autopistas de Asturias y Galicia.

"Estamos trabajando", ha comentado Hernández al ser preguntada de manera directa sobre la carretera costasoleña, para, posteriormente, recordar que ya existen bonificaciones en la AP-7. "Muchos ciudadanos no lo saben porque tomar la autopista no forma parte de la solución de su movilidad recurrente", ha añadido, incidiendo en la existencia de “muchos problemas de conectividad y de permeabilidad que hay que resolver".

De las palabras de la secretaria de Estado no se deduce, en cualquier caso, que no existe una hoja de ruta trazada tendente a poner en marcha acciones concretas.

Hay que recordar que el asunto de las bonificaciones ya se puso sobre la mesa hace casi un año, en la anterior reunión técnica.

En ese momento, el antecesor de Hernández informó de que se había planteado un plan que suponía un coste para las arcas del Estado de apenas 1 millón de euros. Una cuantía que contrasta con los alrededor de 30 millones que recaudan las arcas públicas por esta carretera.

Tren litoral

El de las bonificaciones es uno de los temas que más interés viene generando en los últimos años en la provincia de Málaga. Otro de los temas clave de las mesas de este martes ha vuelto a ser el tren de la Costa del Sol.

Como era de prever, ausencia total de novedades. Algo comprensible si se tiene en cuenta que sigue desarrollándose el estudio de viabilidad adjudicado el pasado mes de mayo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por WSP Spain-Apia y Multicriteri MCRIT AIE. Esta alianza dispone de 18 meses para completar sus trabajos.

"Lo que se están abordando son los distintos tipos de servicios ferroviarios que pueden dar respuesta a las necesidades", ha expresado, precisando que no se descarta ninguno de ellos. Esto abre la puerta a que más allá de la opción del Cercanías se plantee la Alta Velocidad.

Además, el equipo técnico analiza "cuáles pueden ser los métodos constructivos más innovadores que puedan permitir no romper la rentabilidad y dar viabilidad al proyecto".

Otra de las actuaciones es la del estudio de demanda, clave para fijar la posibilidad de afrontar esta gran infraestructura. Y ha destacado que la intención es la de analizar la rentabilidad socioeconómica de todo el trazado, entre Algeciras y Nerja.

Críticas

Las primeras reacciones tras el encuentro son ciertamente críticas. Ejemplo de ello son las manifestaciones del vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, quien ha lamentado la “nula voluntad” del Gobierno de adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia de Málaga.

De manera concreta ha hablado de que se ha desestimado la propuesta de los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria y la propia Diputación para reformar siete enlaces de la autovía A-7, así como la implantación de un tercer carril en la zona oriental o la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol.

"Los malagueños y los gaditanos no merecen el menosprecio que hoy nos ha transmitido el Ministerio de Transportes, sin aportar ninguna solución a los atascos y a la situación de colapso viario que sufre la red estatal de carreteras, despreciando las propuestas de los ayuntamientos, mintiendo sobre el peaje de la autopista de la Costa del Sol", ha manifestado.

Incluso, ha invitado al Gobierno a compartir "públicamente" los estudios "que supuestamente dicen que no habría ninguna transferencia de tráfico desde la A-7 a la autopista entre Málaga y Guadiaro si se bonificara el peaje".

"Si el uso diario de la autopista no costara alrededor de 20 euros, si el Gobierno no la exprimiera como un bien de lujo, miles de trabajadores malagueños y gaditanos la utilizarían para desplazarse y así se reduciría el colapso de la A7", ha afirmado.