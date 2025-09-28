Málaga-Madrid: el tren gana terreno al avión y dispara su número de viajeros

El impacto de la competencia ferroviaria, de la que se vienen beneficiando los pasajeros de Málaga y la Costa del Sol desde principios de 2023, se deja sentir y mucho en el peso que el ferrocarril vuelve a tener en la unión con Madrid.

De hecho, el tren se consolida como la opción mayoritaria frente al avión, tal y como indican los datos recogidos en el Informe Anual del Sector Ferroviario 2024, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

La cifras incluidas en este documento oficial precisan que fueron 3.168.278 los usuarios que se subieron al tren para viajar entre ambas ciudades. Una cifra muy superior a las 697.788 personas que optaron por el avión.

Esto hace que la cuota ferroviaria en este eje sea del 82%, cinco puntos más que el ejercicio anterior.

Esta subida viene a coincidir en el tiempo con la reducción de precios medios de los billetes de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid de en torno al 20% gracias a la liberalización del sector ferroviario y la llegada de nuevos competidores, caso de Iryo y Avlo.

Hay que tener en cuenta que en el momento de elaboración de este informe anual aún no había iniciado sus operaciones en la Costa del Sol el último actor, Ouigo, que lo hizo el pasado mes de enero. Es de esperar que cuando se actualice la información, la cuota del tren sea superior.

Alta Velocidad: crecimiento récord y precios más bajos

La liberalización de la Alta Velocidad y Larga Distancia ha generado un aumento histórico de viajeros en los principales corredores:

Madrid-Sevilla: 3,8 millones de viajeros en 2024, un 25% más que en 2023.

Madrid-Málaga: 3,2 millones, +25%.

Madrid-Alicante: 2,6 millones, +25%.

En los trayectos donde la competencia ya operaba desde 2022:

Madrid-Barcelona: 8,9 millones de viajeros (+3,2%).

Madrid-Valencia: 5,2 millones (+8,9%).

Respecto a 2019, los viajeros se han duplicado en Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Madrid-Alicante, mientras que en Madrid-Málaga el aumento ha sido del 59%.

El impacto de la competencia también se refleja en los precios:

En los corredores con tres competidores desde 2022, los ingresos medios han bajado 35% en Madrid-Barcelona y 42% en Madrid-Valencia.

En los trayectos liberalizados en 2023, como Madrid-Málaga, los precios medios han descendido alrededor del 20%, incentivando la demanda.