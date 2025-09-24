Avances en la nueva autovía del Guadalhorce: licitan la dirección de obras entre Casapalma y Cerralba

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

La Junta de Andalucía sigue dando pasos en su apuesta por ampliar la autovía del Guadalhorce.

Tras poner en marcha la contratación de las obras del primero de los tramos, entre Casapalma y Cerralba, con una inversión prevista de 57 millones, ahora se activa el concurso para adjudicar la dirección facultativa para control y vigilancia de estos trabajos.

El tramo consiste en una autovía de nuevo trazado, que discurre paralelamente a la carretera existente en gran parte de los 4,2 kilómetros existentes entre el enlace de Casapalma y el enlace de Cerralba.

Tras conectar con este enlace, la autovía circunvala por el sur la zona de servicios situada en las inmediaciones de la Base de Extinción de Incendios de la margen derecha del río Grande.

Para ello, debe ocupar la carretera actual desde el 0+000 y el 0+640 y reponerla mediante una carretera convencional, que parte de la glorieta izquierda del Enlace de Casapalma y acaba tras recorrer 1.005 metros enlazando con la calzada existente.

Una vez abandonada la plataforma de la carretera actual, la autovía bordea una explotación de extracción y clasificación de áridos y cruza el río Grande, a la altura del 1+200, mediante un viaducto de vigas de 250,9 metros distribuidos en 7 vanos de 35,45 + 5x36,00 + 35,45.

En todo este tramo, la nueva autovía gira de dirección Oeste (que es la que tiene cuando enlaza con el tramo anterior) hacia dirección Norte.

En la margen izquierda del río Grande y hasta cruzar el cerro de Portugalete y las edificaciones cercanas (del 1+745 al 3+100), la autovía vuelve a ocupar la carretera A-357 existente y a reponerla por la margen izquierda, con una longitud total de 1.355 metros.

En este tramo se sitúa un paso inferior (2+400) para garantizar la permeabilidad transversal de la vía pecuaria Cañada Real de Ronda y varios muros que minimizan la ocupación de la autovía y su afección a las edificaciones existentes.

A partir del 3+100 y hasta el 3+800, la autovía se sitúa paralelamente a la carretera existente, separándose de ella para permitir la implantación del Enlace de Cerralba en el 4+340.

La conexión provisional se realiza mediante dos ramales de transición (de entrada y salida) hacia un enlace con dos glorietas de nueva ejecución que comunican con la actual A-357 y con el acceso a Pizarra desde un nuevo ramal de conexión a la glorieta situada más al norte.

De acuerdo con los datos de la licitación, el valor del contrato asciende a 1.515.812,59 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 52 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de octubre para presentar sus ofertas.