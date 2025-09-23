El edificio Melilla 31 de Antonio Lamela recibe la placa Docomomo como "ejemplo de la arquitectura moderna"

Desde principios de los años 70 se levanta entre el cemento del barrio de La Malagueta, icono inconfundible del urbanismo de la época.

16 plantas en vertical que pasan inadvertidas a los ojos de la inmensa mayoría de peatones que pasean por el Paseo Marítimo de Melilla, que, al mirarlo, sólo identifican un edificio de viviendas más.

Ignoran el secreto mayúsculo que esconde. Porque Melilla 31, que es como se conoce el inmueble, que se localiza en el número 23 del paseo malagueño, es una de las obras más apreciables de la larga trayectoria del arquitecto Antonio Lamela.

Muestra de la riqueza de la construcción es su portal, toda una joya arquitectónica. La Junta de Andalucía accedió a inscribir el edificio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz tras la lucha de algunos vecinos.

Presentación de la Semana de la Arquitectura.

"Es testimonio de la época en la que se construyó", opinan algunos expertos. Su desarrollo se materializó entre los años 1967 y 1971.

Ahora su valor patrimonial vuelve a ponerse de manifiesto con la decisión del Colegio de Arquitectos de Málaga de, aprovechando el inminente arranque de la Semana de Arquitectura, otorgarle la placa de la Fundación Docomomo Ibérico.

Se trata, tal y como ha explicado este martes la decana del colegio, Susana Gómez, de una distinción que acredita la importancia de una construcción que, a ojos del Colegio de Arquitectos, es “ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna”.

Destaca por la agrupación vertical de viviendas, las generosas terrazas orientadas al mar y su portal de compleja geometría en hormigón armado, vidrio y madera.

La colocación de la placa contará con la presencia del hijo de Antonio Lamela, el prestigioso arquitecto Carlos Lamela.

Semana de la Arquitectura

Es, sin duda, uno de los grandes actos organizados para la Semana de la Arquitectura en la provincia de Málaga. En total serán 20 acciones, abiertas a todo el público y sin coste. Las inscripciones para participar en las distintas actividades se abrirán el viernes 26 de septiembre a las 10:00 horas en www.coamalaga.es

El programa se extiende desde el 3 al 10 de octubre, incluyendo rutas y visitas guiadas a edificios explicadas por sus autores.

Y todo ello con el objetivo de acercar la arquitectura a la sociedad, poner en valor el patrimonio arquitectónico de la provincia y enseñar cómo los lugares que habitamos pueden mejorar nuestra vida cotidiana.

Visitas y rutas

En el Centro Histórico de la capital malagueña, el público podrá sumarse a las rutas urbanas Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas con el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezua (viernes 3) y La muralla medieval de Málaga, conducida por el historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía) (viernes 3), y visitar el Museo Jorge Rando de la mano del arquitecto José Antonio González Vargas (sábado 4).

Un año más, habrá un encuentro UrbanSketchers el sábado 4. Esta vez será en el Colegio Sagrada Familia El Monte - FESD en el centenario de su construcción.

La arquitecta Marisa González Bandera guiará el recorrido urbano Descubre la experiencia emocional de la arquitectura a través de cinco plazas del centro de Málaga (lunes 6).

En el Parque Tecnológico de Málaga se abrirán al público las nuevas oficinas de Airzone, con visita comentada por los arquitectos Modesto García Méndez e Isabel Amores Sánchez (martes 7).

Nueva nave construida por Mayoral en los suelos de Intelhorce. System Arquitectura Avanzada

El Auditorio Eduardo Ocón se mostrará en un recorrido guiado por el arquitecto Luis Ruiz Padrón (martes 7), mientras que en Cruz de Humilladero se podrá conocer la Mezquita de Málaga con Hassan Roudani, responsable de relaciones generales (martes 7).

También están previstas las visitas al Acueducto de San Telmo con el arquitecto Carlos Lanzat Díaz (martes 7); al edificio Mazarí, en el barrio de El Molinillo, con los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (martes 7); y a la rehabilitación de la Portada y Pabellón de acceso de los Baños del Carmen con los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes (martes 7).

En el Puerto de la Torre se conocerá el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo ‘Remedios Rojo’, acompañado por el arquitecto Antonio Bueno García (miércoles 8).

El programa también incluye la visita a la Universidad UTAMED con los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino en el Parque Tecnológico (jueves 9), y a la rehabilitación de la chimenea Cros (jueves 9) con los arquitectos Ascensión Granger Amador, Ricardo González López y Ricardo González Granger.

El viernes 10 vuelven tres espacios que se han ganado un lugar especial en la Semana de la Arquitectura: el Museo de Málaga, comentado por el arquitecto Ángel Pérez Mora; el Camarín de las Monjas, en El Perchel, junto al arquitecto Ignacio Dorao Morís; y la nave de Mayoral con el arquitecto Rafael Urquiza. A estas visitas se suman la que realizará el arquitecto Primitivo González al Edificio Rosalind en el Parque Tecnológico.

La programación se extiende un año más a otros municipios de la provincia. En La Cala del Moral, los asistentes podrán conocer de primera mano el Centro de envejecimiento activo Cohousing Senior Tartessos con los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega (viernes 3).

En Torre del Mar se ofrecerá una visita guiada al Club Náutico, acompañados por los arquitectos José Luis Torres, Marta Arias y Beatriz Pérez Doncel (lunes 6), mientras que en Almargen se descubrirá una vivienda social industrializada con los arquitectos Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (lunes 6). En Torrox se visitará una notaría con las arquitectas María Vargas y Ana Baena (martes 7).

La Semana de la Arquitectura llegará también a Estepona, con una visita al Ayuntamiento (jueves 9). Asimismo, se podrá conocer una vivienda unifamiliar bioclimática de kilómetro cero con cubiertas de madera recuperada diseñada por Pablo Farrán Manzanares en La Cala del Moral (jueves 9). En Antequera se podrá saber más sobre el nuevo Parque de Bomberos junto a Rafael Salas Pulido, arquitecto de la Diputación Provincial.