‘El Roto’ y ‘Pinto & Chinto’ reivindican la sátira como arma de libertad en el VI Certamen 'Elgar' en Málaga

La sátira y el humor han sido catalogados como herramientas para defender la libertad de expresión por los premiados en el VI Certamen Elgar de Viñetas Periodísticas de la Asociación de la Prensa de Málaga. En esta ocasión, los galardonados han sido Andrés Rábago, conocido por los seudónimos de El Roto y OPS, y David Pintor y Carlos López, Pinto & Chinto, por su obra sobre el presidente ruso Vladímir Putin y la guerra en Ucrania.

Los premiados han participado en un coloquio posterior a la entrega de premios donde hablaron sobre la inmediatez de la viñeta periodística. Durante la charla han reivindicado la sátira y el humor como herramientas para defender la libertad de expresión, según ha informado a través de un comunicado la asociación.

“Se ha bajado el listón de la libertad, no estamos en el mejor momento, pero nuestro trabajo es tan amplio que si no decimos las cosas de una manera las diremos de otra y en ese aspecto, la sátira y el humor son imbatibles. La sátira abre nuevos caminos, es un territorio de libertad”, ha señalado El Roto.

David Pintor hizo un discurso más reivindicativo con referencia a los humoristas gráficos asesinados en la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo en 2015: “Tenemos que seguir en pie de guerra y defendiendo la libertad de expresión”.

Por su parte, Carlos López, con quien le unen más de tres décadas de trayectoria profesional, ha agradecido un certamen que dé visibilidad a su trabajo y ha recordado a los grandes maestros de la viñeta periodística que les han precedido: “A veces no hacemos humor gráfico sino reflexión gráfica”, concluyó.

El jurado ha estado compuesto en esta edición por los ganadores de años anteriores Ricardo Martínez Ortega (Ricardo) y Ángel y Francisco Javier Rodríguez Idígoras (Idígoras y Pachi), y los periodistas Antonio Roche, Alfonso Vázquez, Óscar Álvarez, y Ana Barreales.

“Han tenido que decidir entre 84 viñetas de altísimo nivel, tanto en lo referido a la calidad del dibujo como a su actualidad y temática, cualidades importantísimas en una viñeta periodística, un género que tiene un papel crucial en el periodismo porque ofrecen de una manera accesible, atractiva y efectiva la comunicación de ideas”, según la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado la importancia y la dificultad de la labor de los viñetistas, que explican con un dibujo y unas pocas palabras una realidad compleja. Además, ha resaltado que la viñeta es también una herramienta eficaz de comunicación, reforzada por un humor inteligente.

Una idea que comparte Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, quien recordó a Manuel García Duarte Elgar, viñetista malagueño que da nombre al premio: “Reconocer el legado de Elgar, germen de este certamen gracias también al apoyo constante de su viuda, Ana, es al mismo tiempo defender la vigencia de un género periodístico esencial para contar la realidad con humor, inteligencia y compromiso”.

Para Antonio Caballero, director del área de negocio Málaga Este de CaixaBank, "este certamen, único en España, no solo premia el talento, sino que también lo proyecta hacia el futuro".

En la VI edición del Certamen, único de sus características a nivel nacional, se han presentado un total de 22 candidaturas y 84 viñetas publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en las dos modalidades a concurso, Trayectoria Profesional y Mejor Viñeta Periodística, dotadas con 5.000 euros y 2.500 euros, respectivamente, además de una estatuilla en bronce que reproduce una autocaricatura del viñetista Elgar, fallecido en 2018.

Premiados

Andrés Rábago García (El Roto, OPS) es uno de los dibujantes, pintores y viñetistas españoles más importantes de las últimas décadas. Ha sido galardonado en la categoría de Trayectoria Profesional por su trayectoria con numerosos reconocimientos que premian el uso de la sátira y la ironía en sus dibujos, convirtiéndolo en uno de los artistas más creativos y trascendentales de nuestra época.

Por otro lado, la Mejor Viñeta 2024 ha sido la ilustración Putin de los humoristas gráficos Pinto & Chinto sobre el presidente ruso y la guerra en Ucrania, publicada el 28 de febrero de 2024 en la sección de Opinión de La Voz de Galicia, por la fuerza visual de la imagen carente de texto, y la originalidad del dibujo sobre un tema del que es difícil innovar al ser tan mediático.

David Pintor (A Coruña, 1975) y Carlos López (Boimorto, A Coruña, 1967), dibujante y guionista respectivamente, llevan más de treinta años publicando sus viñetas periodísticas en medios impresos, en la actualidad desde las páginas de La Voz de Galicia, y veinte compaginando esta faceta con la publicación de cuentos, cómics y álbumes ilustrados para todas las edades en las principales editoriales nacionales y extranjeras.