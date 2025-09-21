Detenida en Málaga una joven de 18 años por apuñalar a su pareja durante una discusión por celos

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años de edad en Málaga capital por presuntamente agredir con un cuchillo a su pareja, un chico de 22 años, según han confirmado fuentes del Cuerpo.

La agresión se produjo durante el transcurso de una discusión de pareja por celos. La joven ha sido detenida por los agentes debido a su presunta responsabilidad en un delito de lesiones hacia su pareja sentimental.

Asimismo, la Policía ha detallado que la víctima, de 22 años de edad, presentaba una herida por arma blanca en un hombro, por lo que fue trasladado al hospital. Las partes estaban citadas para Juicio Rápido con Detenido la mañana del día 15 de septiembre.