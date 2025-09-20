El silencio de los grandes líderes sobre el tren de la Costa del Sol: el olvido de Sánchez y Feijóo

El tren de la Costa del Sol, uno de los proyectos más demandados por la sociedad civil y empresarial de Málaga en las últimas décadas, vuelve a quedar fuera del discurso de los grandes líderes políticos nacionales.

Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin celebrado el pasado domingo en la capital malagueña, ni el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace ahora una semana, incluyeron tan extraordinaria infraestructura en sus alocuciones.

Ambos mandatarios, que acudieron a tierras malagueñas para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político en Andalucía, olvidaron por completo hacer mención a este proyecto.

En el caso de Sánchez no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, en las contadas ocasiones en las que ha visitado la provincia no se le recuerda compromiso alguno no solo con el corredor litoral, sino con cualquiera de las otras asignaturas pendientes de este territorio.

Pedro Sánchez, en su visita a las VPO.

Eso no quita que el presidente pudiera haber afianzado el presunto compromiso de su Ejecutivo con esta magna intervención después de que el Ministerio de Transportes adjudicase el pasado mes de marzo un nuevo estudio para analizar su viabilidad.

Otro tanto puede afirmarse de la presencia de Feijóo en Málaga el viernes 12 de septiembre. Aunque su papel es el del principal líder de la oposición, la realidad es que perdió la ocasión de respaldar de manera directa su apoyo a la cruzada que su partido en Málaga viene haciendo desde hace años en favor del tren a Marbella.

De hecho, sorprendió que en el contrato que se comprometió a firmar con Andalucía en el caso de que alcance la Moncloa tras las próximas elecciones nacionales no lo incorporase como uno de los puntos a tratar.

Alberto Núñez Feijóo junto a Juanma Moreno.

Habló, en términos generales, de transporte y de la necesidad de solucionar los numerosos problemas que las infraestructuras ferroviarias vienen sufriendo en los últimos tiempos, generando demoras y el colapso de las comunicaciones entre Madrid y la región andaluza.

El olvido de los dos dirigentes nacionales pesa sobre un proyecto cuya sombra se viene alargando en el tiempo y que ni el Partido Popular ni el PSOE, en los diferentes mandatos, han sido capaces de impulsar.

Antecedentes

Por más que el foco de la atención informativa se posa en estos meses sobre el encargo realizado por el departamento dirigido por Óscar Puente, la realidad es que son muchos los trabajos a los que desde el año 2000 se han dado forma.

En estos 25 años, incluso se llegó a adjudicar la obra de un pequeño tramo de apenas tres kilómetros de extensión en la zona de Mijas. Y antes de llegar a ese hito, la Junta de Andalucía, que por aquel entonces había asumido las competencias de la infraestructura, había dado forma a los proyectos constructivos de la parte del trazado entre Málaga y Marbella y Estepona.

En la esfera directa del Gobierno central, en 2005, el entonces Ministerio de Fomento activó un estudio informativo del acceso en alta velocidad al aeropuerto de la Costa del Sol. Su redacción finalizó en diciembre de 2012, aunque no fue sometido a información pública.

En 2008 hubo otro estudio informativo del corredor ferroviario de la Costa del Sol para el tramo Málaga-Fuengirola. La finalidad era mejorar la capacidad de esta parte del trazado permitiendo, a su vez, la circulación de trenes de alta velocidad.

El último trabajo técnico en ver la luz, a la espera de las conclusiones del estudio ahora en marcha, data de 2018, cuando Fomento dio forma a un análisis para el acceso ferroviario a Marbella y Estepona.