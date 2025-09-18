Buscan a un ciudadano mongol en Canillas de Aceituno: se empadronó en el pueblo y desapareció

Cuando Málaga acaba de desactivar la alerta por desaparición de Marc Ian en La Cala del Moral, vuelve a poner en marcha un nuevo dispositivo de búsqueda, esta vez en Canillas de Aceituno. Se busca a Manal Ochir, un joven de 31 años y de origen mongol del que nadie sabe nada de su paradero desde el pasado 9 de septiembre.

Según han informado fuentes consultadas, Manal no es conocido en este pequeño pueblo malagueño, donde hace unas semanas se empadronó, aunque vive en la provincia de Málaga desde mayo. El hombre conduce un Mercedes Benz negro, mide 1,75 y tiene un poco de sobrepeso, según han informado desde el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno.

En medios de Letonia también están anunciando su desaparición, ya que al parecer el hombre tiene permiso de residencia letón. En estas webs apuntan que su matrícula es KB-5506 y que cuando conduce, tiene que utilizar gafas.

Así, según se recoge en su perfil de LinkedIn, Manal es un talentoso ingeniero de software experimentado con más de diez años de experiencia en la entrega de aplicaciones empresariales. Al parecer, estudió en la Universidad de Riga Ciencias de la Computación, por lo que tiene sentido que tuviera el permiso de residencia en Letonia aún vigente.

Su aspecto actual es más similar al de la foto con el abrigo. En estos momentos, Manal tiene melena por encima del hombro y su familia ruega encarecidamente colaboración ciudadana para encontrarle sano y salvo. Si tienes alguna pista, no dudes en alertar a la Guardia Civil (062)