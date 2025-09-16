Pedro J.: "Lo que necesitan España y las generaciones futuras es concordia; que no me digan que no es posible"

Pedro J. Ramírez y Francisco de la Torre debaten este martes en Málaga sobre la Transición y la España actual

Dos gigantes frente a frente. Uno, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; el otro, Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL y periodista con una enorme y dilatada trayectoria. Ambos, testigos excepcionales de la España presente, también lo fueron en los años en los que el país afrontaba el reto del paso de la dictadura de Franco a la democracia.

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol ha sido este martes epicentro de una conversación pactada meses atrás y organizada por EL ESPAÑOL de Málaga, en la que los interlocutores desgranaron con sabiduría y realismo las vivencias de la Transición.

Años en los que Pedro J, desde ABC y Diario 16, relató el devenir de los acontecimientos de una etapa única en la historia reciente de España y en los que De la Torre, que acumula ya 25 años como alcalde de Málaga, era un joven diputado nacional.

Pedro J. en una de sus intervenciones.

Buena parte de la charla, distendida, ha sido una revisión épica de ese momento histórico, de sus protagonistas, de los consensos que la hicieron posible y de las sombras que, décadas después, marcan la política actual.

Para el presidente de EL ESPAÑOL, la cita ha sido como una especie de "aperitivo de lo que estamos obligados a hacer en los próximos años: recuperar el espíritu de la concordia".

"Fue una etapa difícil, muy interesante y preciosa, con grandes desafíos", respondía el veterano regidor, quien perteneciera en aquella época a la UCD al ser preguntado por la Transición.

A su juicio, fue un encuentro "para cerrar las heridas de la Guerra Civil y construir la concordia".

El regidor ha recordado el papel del primer Gobierno de Suárez, el consenso constitucional y los Pactos de la Moncloa: "Se ponía el interés de España por encima de cualquier otra consideración".

Vista del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Los consensos perdidos

La conversación ha derivado en la comparación con el presente. Ambos han reflexionado sobre la falta de grandes acuerdos tras la aplastante victoria del PSOE de 1982. “Eché de menos más consensos. Permanecí en política porque creía en la fidelidad a ese camino de centro y de diálogo”, ha reconocido De la Torre.

Pedro J., por su parte, ha recordado que un mejor resultado de la UCD, que se desplomó en aquellos comicios, "podía haber tenido un efecto amortiguador". "Si el PSOE hubiera contado con la UCD para pactar los grandes asuntos, quizá no hubiéramos vivido ni los GAL, ni Rumasa, ni tanta corrupción", ha defendido.

La charla no dejó pasar el 23F y el intento de Golpe de Estado. En un tono personal, De la Torre, que estaba presente en el hemiciclo, ha admitido que cuando Antonio Tejero hizo su entrada en el Congreso lo que se le pasó por la cabeza era "si estaban disparando a dar o a no dar". "Pensé en mi familia, en los críos… y en la pena por una democracia que estaba naciendo".

"Superamos el golpismo, el terrorismo, el terrorismo de Estado y el separatismo violento… Los primeros años de la Transición fueron como una carrera de obstáculos que la sociedad española fue superando uno tras otro" Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL

El papel de Pedro J. era distinto. Su labor era contar en las páginas de Diario 16 lo que estaba ocurriendo. "Sacamos una edición extra y la repartimos en el Palace y los alrededores del Congreso".

Para el experimentado periodista, España fue capaz en aquellos años de zozobra y de incertidumbre de superamos "el golpismo, el terrorismo, el terrorismo de Estado y el separatismo violento… Los primeros años de la Transición fueron como una carrera de obstáculos que la sociedad española fue superando uno tras otro”.

Francisco de la Torre. Ayuntamiento de Málaga

La Constitución y el sistema político

El diálogo ha abordado también las lagunas del modelo constitucional. Para Pedro J., los dos grandes reproches son claros: "No se definieron bien los límites de las competencias autonómicas y se mantuvo una ley electoral preconstitucional que da excesivo poder a los aparatos de los partidos".

De la Torre, por su parte, ha incidido en que se perdió la ocasión de lograr una verdadera descentralización, en la que el peso de los ayuntamientos sea mayor.

La concordia ha sido una de las palabras más repetidas durante la charla. Un término de especial valor en un momento político como el actual, claramente marcado por la "polarización".

"Lo que necesita España y las generaciones futuras es concordia; es el elemento básico; que no me digan que la concordia no es posible”, ha sentenciado el periodista.

Frente al distanciamiento presente, Pedro J. ha mostrado su confianza en que el resultado de las próximas elecciones nacionales permita reconducir la situación. "Cuando haya un cambio razonable, el PP preferirá pactos de Estado con una izquierda moderada antes que acuerdos polarizadores con la extrema derecha", ha afirmado.

Un momento de la conversación de Francisco de la Torre y Pedro J. Ramírez. Ayuntamiento de Málaga

Ambos coincidieron en que la Constitución de 1978 está llamada a convertirse en la más duradera de la historia de España. Y en que, pese a las tensiones actuales, el balance de las últimas cinco décadas es positivo.

"Con todos los problemas, el conjunto de estos 50 años para España ha sido un éxito de progreso y convivencia", ha dicho Pedro J., para quien "no hay riesgo de quiebra del modelo constitucional y democrático".

Durante el turno de preguntas, uno de los asistentes preguntó al presidente de EL ESPAÑOL si en los años en los que destapó el GAL temió por su vida.

"Siempre pensé que viviríamos el triunfo de la información sobre el encubrimiento y eso es lo que pasó; que a más de uno se le pasó por la cabeza quitarnos de en medio a mí y a otros periodistas incómodos, seguro".

Y terminó su intervención con un claro mensaje a Pedro Sánchez. "Lo más importante en una democracia es saber si el gobernador es consciente de los límites éticos, de las constricciones que la legalidad le imponen y creo que el gobernante que tiene menos claros estos límites no es ninguno de los pasados sino el actual".

De la Torre, por su parte, interpelado por las diferencias entre los políticos actuales y de los años de la Transición, ha sentenciado: "Hubo mucha gente que entendió que estar en política era un ejercicio de responsabilidad, de ponerse al servicio de la construcción de una democracia".

Una realidad pasada que se contrapone como un momento en que los políticos están marcados por "por una imagen de polarización creada por una estrategia por el poder del Gobierno actual”.