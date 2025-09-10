Retrasos en los trenes de Cercanías de Málaga por una nueva incidencia ferroviaria

Nueva incidencia que toca de lleno a los trenes de Cercanías de Málaga. El fallo de un desvío en Los Prados está provocando retrasos de unos 12 minutos en las circulaciones tanto en el trazado Málaga-Fuengirola como en la línea que une la capital de la Costa del Sol con Álora.

De acuerdo con los datos aportados desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el problema se ha producido sobre las 19:47 horas.

Según las fuentes, la incidencia ha ocurrido en un tramo de doble vía. Esto ha obligado a que los trenes hayan tenido que circular por esta zona en ambos sentidos por la vía 1, tanto en el caso de los Cercanías entre Málaga y Fuengirola como en los de Málaga y Álora, “con retrasos a tener que cruzarse los trenes en vía única”.

Desde Renfe informan de que el tren con salida a las 20:40 horas desde la estación Málaga Centro Alameda con destino Álora "circula con una demora aproximada de 15 minutos".