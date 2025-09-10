Nuevo incendio forestal en Málaga: las llamas afectan a la finca Las Hormigas de Casares

Solo unas horas después de que fuese declarado un incendio forestal en el municipio de Alcaucín, las llamas han hecho saltar las alarmas en Casares.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad malagueña en sus redes sociales. En el mensaje emitido, informa de la declaración de un incendio en la finca Las Hormigas.

Si bien desde el Consistorio precisan que el incendio "no presenta grandes dimensiones", advierten de que "se encuentra en una zona complicada".

Asimismo, indica que hay un retén de bomberos forestales trabajando en el lugar, con el apoyo de la Policía Local, que coordina las actuaciones junto al servicio de emergencias 112. Las tareas de extinción se ven complicadas por el viento que sopla