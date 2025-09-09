La asociación AIRE se presenta oficialmente en The Four Elements: un tardeo innovador el 26 de septiembre

La Asociación AIRE celebrará el próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas el evento The Four Elements, un tardeo innovador que invitará a vivir una experiencia sensorial a través de los cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Fuego y Tierra.

El evento combinará espectáculo, música en directo y ambientación temática en un entorno pensado para compartir, disfrutar y generar conexiones.

Además, servirá como presentación oficial de la Asociación AIRE, que nace con la misión de impulsar la sostenibilidad, la innovación regenerativa y el desarrollo territorial desde Málaga hacia el mundo.

“Con The Four Elements queremos mostrar de forma creativa el espíritu de AIRE: transformar, conectar y regenerar. Será una celebración que une diversión y conciencia, porque creemos que la innovación también se construye en comunidad”, destaca María Alonso, presidenta de la Asociación AIRE.

Las entradas tienen un coste de 25 euros y están ya disponibles en la plataforma Enterticket en este enlace.

Este será el primero de muchos encuentros que AIRE impulsará en Málaga, uniendo cultura, sostenibilidad e innovación en experiencias únicas.