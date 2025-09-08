Un experto habla sin filtros sobre los ahogamientos: “Es una de las causas más importantes de mortalidad en pediatría”

Montaje de una piscina y una captura del vídeo del experto.

Piscinas, playas y otros espacios acuáticos de ocio pueden convertirse en escenario de tragedias para muchas familias, acumulando cada año un elevado número de muertes. Por ello, expertos inciden en la importancia de vigilar a los más pequeños en estos espacios porque los ahogamientos son “una de las causas más importantes de mortalidad en pediatría”.

Así lo ha asegurado José Manuel González, pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional Universitario de Málaga, a través de un vídeo publicado en redes sociales, donde trata de concienciar a la población de la frecuencia de los ahogamientos en pediatría.

En este punto, hace una serie de recomendaciones que comienzan con que haya “supervisión máxima por parte del adulto” si se está en un medio cercano de agua, una piscina o una playa.

#HRUMContigoSiempre ♬ sonido original - Hospital Regional de Málaga @hregionalmalaga El ahogamiento en pediatría es una de las causas más frecuentes y graves de mortalidad infantil. Puede ocurrir en cualquier lugar con agua: playas, piscinas, bañeras... y lo peor, es un proceso silencioso. 👉 La supervisión constante de un adulto es la clave para prevenirlo. 👉 Enseñar a los niños a nadar desde temprana edad es fundamental. 👉 Cercar las piscinas privadas correctamente salva vidas. 👉 Usar dispositivos de flotación homologados, no inflables inseguros. 👉 Saber maniobras de reanimación cardiopulmonar puede marcar la diferencia hasta que llegue la ayuda médica. La prevención está en tus manos. #SomosHRegional

También es importante que el niño sepa nadar, por ello incide en que “el aprendizaje de la natación por parte del niño sea lo más precoz posible”. Además, añade que es importante que la piscina esté vallada.

En el centro hospitalario, según el experto, “la mayor causa de mortalidad que tenemos son personas que vienen de vacaciones y están en piscinas privadas. Por tanto, el cercado de la piscina es una de las medidas más importantes”.

El hecho de que los niños utilicen dispositivos de flotación homologados también es fundamental. “No sirven los dispositivos hinchables que en cualquier momento podemos perder el aire y el paciente puede ahogarse”.

De igual forma, remarca que la población debe saber maniobras de reanimación cardiopulmonar para poder “atender al paciente mientras llegan los servicios de emergencia”.