Captan una bola de fuego sobrevolando el cielo del norte de Málaga: fue grabada el sábado de madrugada

Los detectores del proyecto Smart, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada) y Sevilla, han registrado el paso de una bola de fuego sobre Andalucía a 79.000 km/hora. Y en esa trayectoria, fue vista en los cielos malagueños.



Según el análisis realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, que publica todas sus grabaciones en su perfil de X, antiguo Twitter, esta bola de fuego fue 'cazada' las 5:32 de la madrugada de este sábado.

Al parecer, el fenómeno entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 79 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide. Por ello, estas rocas que entran en la atmósfera a gran velocidad se denominan "meteoroides".





Al impactar bruscamente contra el aire a esta enorme velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente.



Esa incandescencia fue la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 81 kilómetros sobre Los Corrales (provincia de Sevilla).



Desde ahí, prosigue Madiedo en su hilo, avanzó en dirección noreste y sobrevoló el norte de la provincia de Málaga, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 34 km sobre Priego de Córdoba (provincia de Córdoba).

Antes de extinguirse, esta bola de fuego recorrió en nuestra atmósfera una distancia total de unos 94 kilómetros. Las grabaciones compartidas por Madiedo muestran con claridad cómo a lo largo de la trayectoria luminosa del meteoro la roca se rompió en varios fragmentos.