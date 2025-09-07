Captan una bola de fuego sobrevolando el cielo del norte de Málaga: fue grabada el sábado de madrugada
Al impactar bruscamente contra el aire a esta enorme velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente.
Los detectores del proyecto Smart, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada) y Sevilla, han registrado el paso de una bola de fuego sobre Andalucía a 79.000 km/hora. Y en esa trayectoria, fue vista en los cielos malagueños.
Según el análisis realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, que publica todas sus grabaciones en su perfil de X, antiguo Twitter, esta bola de fuego fue 'cazada' las 5:32 de la madrugada de este sábado.
Al parecer, el fenómeno entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 79 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide. Por ello, estas rocas que entran en la atmósfera a gran velocidad se denominan "meteoroides".
Esa incandescencia fue la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 81 kilómetros sobre Los Corrales (provincia de Sevilla).
Desde ahí, prosigue Madiedo en su hilo, avanzó en dirección noreste y sobrevoló el norte de la provincia de Málaga, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 34 km sobre Priego de Córdoba (provincia de Córdoba).
Esta es la impresionante bola de fuego que ha sobrevolado #Sevilla, #Málaga y #Córdoba. Fue producida por una roca procedente de un asteroide. La roca entró en la atmósfera a 79 mil km/h https://t.co/nJBDYNyq9K @tiempobrasero @A3Noticias @EFEciencia @europapress @20m @cordoba…— Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) September 6, 2025
Antes de extinguirse, esta bola de fuego recorrió en nuestra atmósfera una distancia total de unos 94 kilómetros. Las grabaciones compartidas por Madiedo muestran con claridad cómo a lo largo de la trayectoria luminosa del meteoro la roca se rompió en varios fragmentos.