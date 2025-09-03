El avispón oriental, más letal que nunca: "La situación en Málaga está completamente descontrolada"

El avispón oriental llegó para quedarse. La especie que invadió Málaga en 2020 por medio de importaciones de mercancía y desde Cádiz, por la zona de Estepona, ha recorrido ya todos municipios de la Costa del Sol.

Es cierto que en el resto de Andalucía no cesan los avistamientos de este insecto. Sin embargo, "en Málaga la situación es peor que en ninguna otra provincia", según Juan Carmona, veterinario de la Asociación de Apicultores de Málaga.

"La situación está completamente descontrolada", asegura el experto. El avispón oriental se ha expandido a lo largo y ancho no solo de la costa, sino también de las sierras. Allí "hay miles de nidos" y, además, "no se ven porque los hacen en el suelo".

Con la primavera ya asentada, sobre abril y mayo, los nidos de estos insectos crecen a pasos agigantados y es a finales de verano cuando están totalmente desarrollados. Ahí "es cuando afectan de forma muy dura a las colmenas", explica Carmona.

Pero las abejas no son las únicas víctimas de esta especie. "Son súper depredadores. Comen cualquier tipo de insecto que puedan encontrar", desde mariposas y saltamontes hasta otros polinizadores, según cuenta el experto.

Además, añade que el año pasado realizaron una encuesta entre sus apicultores para evaluar cómo estaba afectando el avispón oriental a la producción, con el objetivo de contar con un argumento que les permitiera exponer el problema ante la Administración.

Avispón oriental. Asociación de Apicultores de Málaga

Los resultados de esta encuesta demostraron que sí había habido un incremento de la mortalidad de las colmenas "solamente atribuible a este depredador". Es decir, morían un 40% más de colmenas cuando había presencia de vespa oriental, señala el veterinario.

La producción también se vio afectada. Debido a la naturaleza depredadora de estos avispones, las abejas permanecen en el interior de la colmena y es cuando cae la noche cuando salen al exterior. "Y eso se tradujo en una disminución de la producción de un 55%", destaca.

Un ejemplo es el caso de un apicultor de Alhaurín El Grande. Según cuenta Carmona, este profesional contaba con un total de 900 colmenas y ahora solo le quedan 400 a causa de este insecto. Prácticamente, "perdió la mitad de las colmenas que tenía y eso, en términos económicos, es muchísimo dinero".

Sin embargo, el veterinario no piensa que el avispón oriental llegue a acabar con las abejas ni con la apicultura, aunque advierte de que el sector y la producción de miel se verán muy afectados. Habrá bajas en las colmenas, apicultores que se den por vencidos y empresas que cierren "porque cada vez producir un kilo de miel es más costoso".

En un principio no imaginaron que la presencia de esta especie llegara a ser tan grave. Pensaron que las condiciones climáticas no le resultarían demasiado favorables o que los abejarucos, aves migratorias muy insectívoras, que pasan el verano en la península antes de volar a África, podrían mantenerla a raya. No obstante, nada ha logrado frenar su expansión, según Carmona.

Es más, el número de nidos de avispones orientales no ha dejado de crecer. El veterinario apunta que de cada uno de ellos pueden surgir cientos de nuevas reinas que se traducen en nuevos nidos para el siguiente año.

Medidas de control

Desde la Asociación de Apicultores de Málaga aconsejan a los trabajadores de la miel que residen en zonas con mucha densidad de nidos que trasladen sus colmenas a otros lugares libres de avispón oriental.

"Pero eso ya es muy difícil de encontrar", señala el veterinario. De manera que la única solución que ve posible es reubicarse en otra provincia.

El uso de trampas también ha resultado inservible. Con otras especies este método ha dado resultado, pero esta es diferente. Tiende a entrar a la colmena, "atraída por el olor a miel y a la cría".

Carmona recomienda reducir la entrada de las colmenas para que así los avispones no puedan acceder a su interior. Además, sugiere a los apicultores que alimenten y provean de agua a sus abejas.

Avispón oriental. Asociación de Apicultores de Málaga

"Y que sobre todo intenten métodos de contención de nidos", añade. Sabe que tiene un impacto ambiental, pero es lo único que se ha demostrado que realmente funciona.

Este método consiste en capturar algunos ejemplares y ponerles una pequeña cantidad de insecticida. De forma que, cuando regrese a su nido, libere el veneno en el interior.

Tampoco pueden erradicarlos. "Los expertos nos dicen que, una vez que la especie está completamente instaurada, es muy difícil o prácticamente imposible", explica el hombre.

Sin embargo, ahora mismo, el veterinario afirma que no existe ninguna medida concreta para combatir la plaga de avispón oriental. Señala que han presentado a la delegación varios borradores de acciones que han funcionado en otros países, pero aún no han recibido respuesta.