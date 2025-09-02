El nuevo barrio Distrito Z de Málaga tendrá a sus primeros residentes en 2026: estos son los precios

Málaga necesita miles de viviendas para poder atender a toda la demanda y que, de forma indirecta, baje o se mantenga el precio. Uno de los nuevos barrios que se está construyendo es Distrito Z y se podrá ver a los primeros residentes a finales del próximo año.

La promotora Aedas Homes fue la primera en empezar obras a finales de 2024 y este martes ha anunciado que la construcción va en tiempo y forma, por lo que podrá entregar sus primeros pisos en 2026.

Esta empresa tiene en marcha la construcción de dos urbanizaciones. La primera se llama Zeta Valley y será la que se entregue el año que viene. La segunda es Zeta Avenue y, según Aedas Homes, tendrá a personas viviendo allí a principios de 2027.

Interior obras Zeta Valley Distrito Zeta en Málaga

Por ahora, la promotora tiene ya vendido el 60% de Zeta Valley y el 45% en Zeta Avenue. “Estamos facilitando una casa a compradores de primera vivienda, entre los que destacan las parejas jóvenes que adquieren una vivienda de dos dormitorios; e inversores”, asegura Ángel Fernández, director Territorial de Aedas Homes en Costa del Sol.

Zeta Valley tiene 67 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios -todas con terraza, garaje y trastero-. En sus zonas comunes cuenta con jardines, área de juegos infantil, espacio fitness, aparcamiento para bicicletas y piscinas de cloración salina para adultos y niños. El precio parte desde 355.000 euros.

Infografía de la promoción Zeta Valley de Aedas Homes

Zeta Avenue es más grande al ofrecer 124 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. En sus zonas comunes, además de lo mencionado en la otra promoción, hay una sala de coworking. El precio parte desde 345.000 euros.

Por otra parte, Aedas Homes hará una tercera promoción, llamada Zeta Place, con 74 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios -incluidos áticos y bajos con amplias terrazas. “Zeta Place es otro caso de éxito: en apenas un mes se ha vendido cerca del 25% de la oferta”, señala Ángel Fernández. El precio más barato son 236.000 euros.