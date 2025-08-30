Retrasos en el AVE Málaga-Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real: tres horas de corte total

Día de retrasos importantes en la línea de AVE entre Málaga y Madrid. El incendio de un vagón de otro convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real) ha provocado el corte total de la vía durante tres horas, y la evacuación de 210 pasajeros.

La avería ha afectado, además de a ese tren que cubría el trayecto Almería-Madrid, al AVE 02123 Málaga-Madrid, que se ha detenido en Puertollano. En la tarde de este sábado, Renfe ha señalado que "se restablece la circulación por una vía" entre esas localidades manchegas y que los trenes que con origen Atocha (Madrid), Málaga, Sevilla y Granada "comienzan a reanudar la marcha".

Otros trenes afectados son el AVE 02136 Madrid-Granada, detenido en Malagón; al AVLO 02137 Sevilla- Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y al AVANT Puertollano-Madrid, que realiza el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real en autobús.

El incidente ocurrió alrededor de las 14.00 horas. Por su parte, Adif ha comunicado que el tren de la incidencia sigue estacionado entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano y que comienzan a circular esos trenes, tanto los que parten desde Madrid como los de Andalucía.



Daniel Dorado, uno de los bomberos que ha intervenido en la extinción del fuego, ha explicado a EFE que el fuego se ha podido controlar rápidamente, sin que se extendiera a otros vagones, y las labores se han centrado en refrigerar la zona y controlar fugas de gasoil.



Según ha señalado el bombero, los daños han afectado a componentes electrónicos y cables, que se han "derretido", mientras que todos los pasajeros han podido abandonar el vehículo de forma segura.

Actualmente, se circula por una sola vía entre hasta que el tren de la incidencia sea apartado, por lo que los trenes pueden acumular demora a su paso por este tramo, según han apuntado desde Renfe.