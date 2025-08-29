Denuncian la "sobrecarga" de la Policía Local en la Feria de Málaga: más detenciones, pero menos agentes que en 2024

La Feria de Málaga de 2025 ha finalizado con un aumento del 22,5% de las detenciones por parte de la Policía Local pese a que el número de agentes ha disminuido respecto a la edición pasada, lo que pone sobre la mesa el debate de la carga de trabajo que tienen los agentes durante los festejos de agosto.

Así lo han denunciado públicamente desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, que cree que con la importante disminución de efectivos de una feria para otra se ha puesto en riesgo la calidad del servicio.

Según los datos que manejan desde el sindicato y a los que ha podido acceder este periódico, el viernes de fuegos hubo 44 agentes menos que en 2024, el sábado 36 menos, el domingo 23 menos, el martes 72 menos y el miércoles 54 menos. Solo el lunes, que fue víspera de festivo y normalmente hay un mayor público en la Feria de Málaga, se reforzó el operativo con 34 policías más. Haciendo una suma del acumulado, hay una diferencia de 280 efectivos respecto al total del pasado año.

De la misma forma EL ESPAÑOL de Málaga ha rescatado la nota de prensa del dispositivo de seguridad de 2024 por parte del Ayuntamiento de Málaga de cara a la feria. En este sentido, se decía que de media se ponían en las calles a 468 agentes, frente a los 457 que se especifican en el mismo documento de este año. Es decir, que igualmente se refleja una disminución de once agentes al día durante los festejos de agosto (que con los datos del sindicato se elevan a 28 agentes menos por jornada de media).

El presidente andaluz del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), Manuel Troyano, subraya que esta merma de efectivos se tradujo en turnos de hasta 16 horas para parte de la plantilla, lo que, a su juicio, compromete tanto la seguridad de los agentes como la de los ciudadanos: “Se pone en peligro la integridad física de los propios policías y se da un pésimo servicio al ciudadano”.

Troyano asegura que numerosos servicios quedaron desatendidos o se realizaron con retrasos de varias horas. “Si alguien llama porque su vecino tiene una fiesta a las seis de la mañana y la patrulla llega a las once, ese servicio ya no tiene sentido”, lamenta.

Además, el sindicato critica la escasa presencia de Policía Local en el Real, algo que Troyano pudo comprobar personalmente: “Bajé con mi familia y apenas se veían policías locales. Nacionales sí había, pero locales muy pocos”.

Desde el SIP-AN insisten en que el problema radica en el sistema de trabajo que mantiene el Ayuntamiento de Málaga, basado en servicios extraordinarios y horas extra. “Son unos 150 policías los que aceptan hacerlas y a ellos los revientan trabajando”, denuncia Troyano, que reclama un cambio de modelo que garantice plantillas suficientes sin sobrecargar a los mismos agentes.

En qué han trabajado

De las 49 detenciones, tres han sido por agresión sexual, una de ellas violación; un intento de homicidio; dos por violencia de género; tres por violencia en el ámbito familiar; cinco por robo con violencia; dos por atentado a la autoridad; una por lesiones y nueve por venta de droga. En total, han realizado 3.360 cacheos preventivos.

La Policía Local, además, ha realizado 151 intervenciones por riñas y ha denunciado a 80 personas por hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, nueve personas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, otras nueve por consumo de alcohol por parte de menores, así como 24 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización (gorrillas).

Durante toda la semana de fiestas, la Policía Local ha contado con una media de 457 efectivos diarios en el marco del dispositivo especial establecido en coordinación con otros cuerpos como la Policía Nacional y Guardia Civil, así como Bomberos y Protección Civil. En el caso de la Policía Local, ha realizado 18.604 servicios durante la Feria, con una media de 2.067 cada día desde la noche del 15 de agosto al sábado 23, números llamativos si se observa que de media había 457 agentes de la Policía Local en la Feria de Málaga cada día (468 hace un año).

Asimismo, los agentes locales han decomisado un total de 6.771 artículos, entre los que destacan la intervención de 416 unidades de sustancias estupefacientes, en la mayoría de los casos hachís, así como 19 armas blancas. Además, también han sido intervenidas 490 unidades de bebidas y otras 97 de tabaco, la mayoría por venta ambulante sin autorización.

Respecto a establecimientos públicos y casetas, durante toda la semana de Feria la Policía Local ha llevado a cabo 447 intervenciones, las cuales han dado lugar a 64 apercibimientos y 26 denuncias. Se produjeron un total de cinco cierres cautelares de casetas de 24 horas en el Real de Cortijo de Torres: una por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, una por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo y tres por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación o pase para entrar.

En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) llevó a cabo 2.352 pruebas de alcoholemia y drogas, que dieron como resultado 107 positivos por alcoholemia con multa y 16 positivos penales, así como cinco por drogas

También movilizaron 66 vehículos y se han registrado 33 denuncias por exceso de velocidad. En este sentido, la Policía Local también implementó un dispositivo para impedir la circulación en determinadas vías y realizar los desvíos necesarios para asegurar la movilidad durante la Feria y garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público.

Además de todo el grueso de policías locales pertenecientes a las distintas unidades territoriales, han continuado prestando sus servicios en materia de seguridad el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina. A ellos se les suman otros grupos como el Grupo de Investigación y Protección (GIP), el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) o el citado Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).

También realizaron 44 controles en el recinto ferial de paseos de caballos, con un balance de seis denuncias: tres expulsiones del recinto ferial por distintos motivos, dos denuncias por no ir vestidos de forma tradicional y una por uso indebido de espuelas o fustas.