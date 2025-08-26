Nuevo aviso amarillo por calor en Málaga: la Aemet alerta de máximas de 36 grados y terral este miércoles

Agosto encara su recta final sin dejar atrás el calor y las altas temperaturas que llevan acompañándolo todo el verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar una alerta amarilla este miércoles en Málaga debido a las máximas que se van a registrar.

En concreto, el aviso afectará a la Costa del Sol, Málaga capital y Valle del Guadalhorce, comenzando a las 13.00 horas y extendiéndose hasta las 21.00 horas, ya que la Aemet prevé máximas de hasta 36 grados en estos puntos.

Además, el viento de terral también estará presente en este aviso y no desaparecerá por completo hasta el próximo viernes. Cabe señalar que vendrá acompañado de máximas que oscilarán entre los 37 y los 34 grados en los próximos tres días.

Por zonas, en la capital para estas próximas tres jornadas, las temperaturas más altas irán de los 36 a los 32 grados. En Álora y Coín oscilarán entre los 37 y los 34 grados. En Marbella y Mijas rondarán los 33 y 31 grados.

Todas estas localidades son las que este miércoles estarán en aviso amarillo por calor. En Ronda, que no estará en alerta, se esperan para los próximos tres días máximas de 30 a 27 grados. En Antequera oscilarán entre los 33 y 29 grados. En Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga los mercurios marcarán como máximo de 35 a 32 grados.