Detienen en Málaga al peligroso líder de una red polaca de narcotraficantes: era uno de los más buscados de la Europol

Es un tipo peligroso. Llevaba más de dos años fugado y era considerado por la Europol un High Value Target, es decir, un objetivo prioritario para ser detenido. Es polaco y, sí, también estaba escondido en la Costa del Sol, un nido habitual para mafiosos de todos los países.

La Policía Nacional, en colaboración con agentes polacos, lo ha arrestado en Benahavís. Se le acusa de los delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Era el líder de la red que se dedicaba a llevar droga desde España a Polonia y que estaba introducida en un grupo de hooligans en Cracovia.

La Policía también ha arrestado en España al otro líder de la banda, situado en esta ocasión en otro de los paraísos habituales de los delincuentes: Alicante.

La operación se ha llamado Conde y la investigación se inició en mayo cuando, por parte de las autoridades polacas, se recibió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España de una organización criminal de carácter violento dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Los policías polacos iniciaron pesquisas en 2016 y en 2022 consiguieron desarticular dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos.

Ambas organizaciones operaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios.

Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys.

Estos delincuentes, además, realizaron agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes.

El líder, ahora detenido en Benahavís, estuvo prófugo dos años, pero también ha caído.