Compraba ropa de marca con billetes falsos de 100 euros en comercios de Málaga: lo han detenido

Agentes de la Policía Nacional con la persona detenida.

Es de Almería y compraba ropa de marca en comercios de Málaga y Murcia con billetes falsos de 100 euros. Se escondía todo lo que podía, pero la Policía Nacional lo ha conseguido detener.

Se desplazaba en coches de alquiler y hacía compras tanto en tiendas pequeñas como en grandes superficies.

La investigación se inició a principios de julio, cuando se detectaron varios billetes falsos en establecimientos de Murcia.

La policía identificó rápido al presunto culpable, que vivía en la costa de Almería. Intentaba ocultarse, pero los agentes lo han arrestado y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Se ha registrado su vivienda y han hallado las prendas de vestir de marcas caras y dos teléfonos móviles. Se están analizando esos móviles para saber de dónde proceden los billetes falsificados.