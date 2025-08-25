TuFerIA procesa más de 25.000 mensajes y asiste a 1.700 malagueños en la Feria de Málaga

El asistente oficial de la Feria de Málaga en WhatsApp, TuFerIA, creado por la empresa malagueña Internalia Group y que ha contado con la colaboración de EL ESPAÑOL de Málaga, ha superado todas las expectativas en su primera edición.

En apenas una semana, el sistema ha procesado más de 25.000 mensajes en tiempo real, asistiendo a más de 1.700 malagueños que utilizaron la herramienta para resolver dudas, informarse y disfrutar de la feria de una forma más sencilla y conectada.

TuFerIA ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Juventud, y se ha integrado con servicios municipales como la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA) y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Esto permitió a los usuarios consultar en tiempo real la ocupación de aparcamientos, planificar rutas de autobús e incluso localizar la matrícula de su autobús en circulación.

Además, el sistema incluyó información sobre casetas, prevención, programación oficial y actividades en la Explanada de la Juventud, en coordinación con la Federación de Peñas y la Asociación del Centro Histórico.

“TuFerIA ha demostrado que Málaga está preparada para aplicar la inteligencia artificial al día a día de la ciudadanía. Hemos validado la tecnología en un contexto real y con un uso masivo”, afirma Francisco Orellana, CEO de Internalia Group.

La clave del éxito ha sido la proximidad y el estilo malagueño en las respuestas, junto con el acceso directo a información oficial desde un canal tan universal como WhatsApp.

Tras el éxito del piloto, Internalia Group trabaja en la evolución del asistente hacia TuCiudad Málaga, un servicio urbano permanente que ofrecerá a los ciudadanos información cultural, transporte, agenda de eventos, ocupación de aparcamientos y reportes de incidencias a través de WhatsApp y otros canales digitales.