Málaga, en el mapa de la mafia turca: los Caspers llegan a la Costa del Sol y anuncian que la guerra contra los Daltons sigue

El asesinato el pasado domingo 3 de agosto de Caner Koçer en Torrevieja ha convertido a España en un centro de operaciones de los clanes de la nueva mafia turca: los Daltons y los Caspers-Çirkinler. Organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión principalmente en Estambul aunque se están extendiendo rápidamente por toda Turquía y en Alemania.

Por parte de los Daltons, la organización criminal a la que pertenecía Koçer, clamaron venganza en decenas de perfiles de redes sociales vinculadas a sus miembros. Y esa vendetta tiene fecha, cuarenta días después de su muerte.

Los delincuentes que pertenecen a esta organización criminal turca se han dado de margen esos días de luto que acaban el 12 de septiembre. Nadie de ellos hará nada en España hasta que llegue ese día señalado, aunque se han ido para preparando para la ocasión porque los Daltons han enviado a España sicarios desde Estambul o Hamburgo con dirección Barcelona.

Mientras tanto, los miembros de los Caspers-Çirkinler han ido posteando mensajes en Instagram y Tik-Tok anunciando que la guerra contra los Daltons va a seguir. A Koçer lo asesinó a tiros un comando que lideraba Burak Bulut, un chico de 23 años, que estaba acompañado por Fatih Senses y por C.A.

Los dos con mayor edad que Bulut, quien según los propios miembros de su clan fue el que disparó y remató a Caner Koçer. Algo que ya había intentado antes el 20 de julio en el aparcamiento del Aldi de Isdabe en Estepona y que acabó con un inocente herido.

Los movimientos de las cuentas en Instagram de estas organizaciones criminales indican que hay miembros en Barcelona, Madrid y la Costa del Sol. Han compartido imágenes desde la Gran Vía de Madrid, en el centro de Barcelona o en el mismo centro histórico de Málaga o publicando vídeos en los que transportan fusiles de asalto hacia la provincia. Estos comandos de pistoleros están repartidos en grupos de 3-4 personas, como el que actuó en Torrevieja.

Y esta fascinación por las redes sociales ya queda hasta reflejada en escritos de acusación de la Fiscalía General turca de la sección contra la criminalidad organizada a los que ha tenido acceso este medio, las RRSS lo son todo para estos nuevos clanes mafiosos.

Después de lo sucedido en Torrevieja, se ha hablado de ellos en toda la prensa turca y se están realizando reportajes muy detallados en Youtube como los de Mind Vortkeks que ya alcanzan millones de visitas en pocos días.

Tanto les gusta aparecer en medios de comunicación que hay miembros de los Caspers-Çirkinler que se autoincriminan de delitos gravísimos compartiendo stories de estos reportajes que cuentan en pocos segundos algún hecho delictivo.

Por ejemplo, el líder en la Costa del Sol de los Caspers-Çirkinler se está autoincriminando de un intento de homicidio ocurrido el 9 de septiembre de 2024 en Estambul. Y lo hace de una manera que hasta entonces no se ha visto en el crimen organizado, ha compartido el fragmento del documental de Mind Vorteks del hecho concreto que cometió y editan el vídeo de forma que aparezca luego él con varias fotos.

Esta misma persona ha compartido stories esta semana disfrutando de un paseo de caballos en el Paseo del Parque y realizándose una foto con el conocido cartel que se encuentra en la playa de la Malagueta.

Está en Málaga desde mediados de julio, y llegó por carretera con Burak Bulut con el que se fotografió en Puebla del Fabrique (Granada) antes de llegar a la Costa del Sol. No tiene reparos en vincularse con el sicario Burak Bulut porque él mismo comparte esa información en Instagram.

Otro miembro de los Caspers-Çirkinlers que no es descartable que esté en España, se autoincrimina del ataque contra una tienda de ropa ocurrido el 19 de mayo de este año en el barrio de Fatih, distrito de Bağcılar (Estambul).

Precisamente el mismo distrito del que era originario Caner Koçer. Ese atentado con disparos dejó 5 heridos, 4 clientes y un trabajador del establecimiento. Es sólo una muestra de las luchas por el control de la extorsión del tejido empresarial que tienen estos grupos criminales.

El escrito de acusación hecho público esta semana por la Fiscalía turca muestra que estas nuevas mafias siguen teniendo un respeto tremendo a la jerarquía establecida, y que se adaptan perfectamente a los nuevos tiempos.

De los Daltons, su gran líder es un chico que no llega a 30 años llamado Batın Can Gökdemir y que se encuentra en Rusia siendo un prófugo de la justicia turca. Batin tiene el mote de Can Dalton, y se le solicitan 2 cadenas perpetuas como pena por ser el gran capo de esta organización criminal que la forman cientos de jóvenes que en su mayoría son reclutados por redes sociales.

La presencia de estos grupos criminales en España era un misterio, pero el periodista turco Cevheri Güven ha desvelado en su canal de Youtube una de las principales razones de porqué están aquí aparte de huir de la justicia de su país.

Informó que un grupo de supuestos narcotraficantes liderados por Umit Yalcin sufrieron recientemente el robo de unos 400 kilos de cocaína en algún lugar de España, sin indicar la localidad, y que en el asalto se utilizaron armas largas.

Los que lo cometieron fueron un grupo de traficantes españoles que dejaron muy mal heridos a los traficantes turcos. A día de hoy no se ha confirmado esta información en España, pero no es descartable que haya sucedido ya que evidentemente un traficante de drogas no iría a denunciar a la policía que le han robado.