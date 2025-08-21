Ambulancia del 061.

Málaga

Cinco heridos en un grave accidente de tráfico en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Sobre las 6.20 horas, dos vehículos han colisionado en el kilómetro 23 de la A-404.

La colisión entre dos vehículos esta madrugada en Alhaurín de la Torre (Málaga) se ha saldado con cinco heridos, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente ha ocurrido pocos minutos antes de las 6:20 horas, cuando un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 de que dos vehículos habían colisionado en el kilómetro 23 de la A-404, en una rotonda. De inmediato, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada.

Los servicios médicos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 1-1-2 que el accidente ha causado lesiones a cinco personas de las que no han trascendido más datos más allá de que todas han sido trasladadas al Hospital Clínico.

Se da la circunstancia que a finales de mayo un hombre falleció y otro resultó grave en un accidente de tráfico en la misma vía, tan solo unos kilómetros arriba, en el km 24,900.