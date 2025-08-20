Málaga vuelve a ser el punto más caliente de España: registra la temperatura más alta en plena alerta amarilla

Una mujer se protege del sol con un sombrero y un abanico. EFE

Málaga ha vuelto a registrar un día más la temperatura más alta de la jornada no solo de Andalucía, sino de toda España, pese a que las temperaturas han bajado y esos 40 grados que se registraban hace tan solo unos días han quedado atrás.

En concreto, Málaga capital ha sido el punto más caliente de todo el país mientras está en una alerta amarilla por altas temperaturas que se desactivará a las 21.00 horas, afecta a la Costa del Sol, el Valle de Guadalhorce y la capital y se esperaban unas máximas de 36 grados.

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han cumplido y dos puntos en la capital han registrado las dos temperaturas más altas de España. El primero se ha vivido a las 17.40 horas en el Aeropuerto con 36,9 grados y el segundo a las 16.00 horas en el Centro Meteorológico con 36,6 grados.

En ese top 10 de la Aemet también hay dos localidades más de la provincia de Málaga. Uno de ellos ha sido Coín, donde se han alcanzado los 36 grados a las 18.00 horas. El otro punto más cálido ha sido Benahavís con 35,7 grados a las 16.20 horas.

Cabe recordar que este pasado martes en Coín se registró la temperatura más alta del país con 39,8 grados. Le siguieron de cerca los 38,7 grados en la estación del Centro Meteorológico de Málaga.

También en la capital de la Costa del Sol se contabilizaron 38,4 grados en la estación del Aeropuerto. Ya en el interior de la provincia, en Álora, los vecinos soportaron una máxima de 38 grados.