El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Villanueva de la Concepción (Málaga)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este miércoles en un paraje del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción.

Así, el fuego, que afecta al paraje El Higueral, se declaró sobre las 16.40 horas, según han informado desde el Plan Infoca a través de sus redes sociales, y a las 17.55 horas lo han dado por estabilizado.

En estos momentos están trabajando un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un TOP y un AAMM.

