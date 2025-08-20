El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Villanueva de la Concepción (Málaga)
Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este miércoles en un paraje del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción.
Así, el fuego, que afecta al paraje El Higueral, se declaró sobre las 16.40 horas, según han informado desde el Plan Infoca a través de sus redes sociales, y a las 17.55 horas lo han dado por estabilizado.
📆 20/08/2025 🕜 16.40 h.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 20, 2025
🔴 ACTIVO | Incendio en #VillanuevaDeLaConcepción, #Málaga.#IFVillanuevaDeLaConcepción, en paraje "El Higueral".
MEDIOS:
🚁 1 ligero
👩🚒 1 grupo de bomberos forestales, 1 #TOP, 1 #AAMM pic.twitter.com/FcmSdusaNB
En estos momentos están trabajando un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un TOP y un AAMM.
