Problemas en el Cercanías de Málaga: varios trenes en la línea con Fuengirola sufren retrasos

Nuevas demoras y problemas en la circulación de los trenes de Cercanías en la línea que une Málaga capital con Fuengirola.

Tal y como ha confirmado la compañía Renfe a los usuarios de esta conexión, durante la tarde de este lunes son varios los trenes que están sufriendo demoras de hasta 15 minutos.

En concreto, según los detalles aportados por la empresa en el canal de WhatsApp Cercanías Málaga, la última de las circulaciones afectadas es la que salía desde la estación de Fuengirola a las 17:20 horas con destino Málaga Centro Alameda. En este caso concreto, el retraso era de unos 10 minutos.

Antes, otro tren con salida desde Fuengirola a las 17:00 horas acumulaba 15 minutos de demora, mientras que el que salió a las 16:10 horas desde Málaga Centro Alameda llevaba un retraso de 12 minutos.