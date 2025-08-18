La ola de calor no da tregua a Málaga: avisos en toda la provincia con máximas superiores a los 40 grados

Un hombre echándose agua en una fuente en una imagen de archivo. EFE

Las alertas por altas temperaturas en Málaga parecen no tener fin y este lunes toda la provincia se encuentra en aviso por calor, el cual en algunas zonas se prolongará hasta este martes.

El aviso en Antequera es el más alarmante porque es naranja y su riesgo es “importante”, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a que se esperan máximas de hasta 42 grados.

Por otro lado, en Ronda, Costa del Sol, Málaga capital, Valle del Guadalhorce y Axarquía, los avisos son amarillos. Eso sí, en Ronda las máximas serán de 39 grados, pero localmente pueden alcanzarse los 40.

En el caso de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía, las temperaturas máximas rondarán los 37 grados, pero se pueden superar los 41 grados en el interior de estas comarcas.

Las alertas se activaron a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas.

De cara al martes, las temperaturas seguirán siendo altas, ya que la ola de calor continúa su curso y los vientos seguirán siendo de poniente, tal y como aseguró hace unos días la Aemet.

En Ronda y Antequera se librarán de los avisos por calor, pero en el resto de la provincia no. En la Axarquía, con alerta amarilla, las temperaturas máximas rondarán los 36 grados.

En cambio, en la Costa del Sol, el Valle de Guadalhorce y Málaga capital las temperaturas máximas serán de 38 grados, pero localmente podrían alcanzarse los 39 grados.

Ambos avisos se activarán a las 13.00 horas y se extenderán hasta las 21.00 horas. Para el miércoles, de momento, no hay ningún aviso previsto.