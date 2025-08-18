Archidona suspende su espectáculo de fuegos artificiales por el riesgo extremo de incendios: "Es lo coherente"

El Ayuntamiento de Archidona ha suspendido el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche de este lunes, con el que se ponía punto y final a la Real Feria de Agosto del municipio, que comenzó el pasado día 14.

Así lo ha indicado el Consistorio en un comunicado, en el que se detalla que esta decisión se ha tomado debido a la situación actual de riesgo extremo de incendios en Andalucía.

La autorización para realizar el espectáculo de fuegos artificiales estaba condicionada a la situación actual de riesgo de incendio, por lo que se ha analizado la situación con Emergencias 112, Infoca y Consorcio Provincial de Bomberos.

Tras la reunión, se ha concluido que "la decisión más coherente y responsable" es cancelar el evento pirotécnico. "Sabemos que los fuegos artificiales son un momento muy esperado, pero en esta ocasión la seguridad y la protección de nuestro entorno deben estar por encima de todo", reza el comunicado.

"Queremos agradecer la comprensión de nuestros vecinos y vecinas y destacar que, pese a esta suspensión, hemos disfrutado juntos de una Real Feria de Agosto llena de vida, alegría y convivencia", ha concluido.