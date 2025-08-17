La ola de calor se intensifica en Málaga: aviso naranja en Antequera y Ronda y máximas de 42 grados

La alerta por calor en la provincia de Málaga se agrava. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por calor en las comarcas de Antequera y Ronda, con la previsión de que se alcancen los 42 grados.

El organismo estatal, según queda recogido en su página web, prevé que esta situación extrema se extienda desde las 11:00 horas hasta las 21:00 horas de este domingo.

Además de estas dos comarcas, mantiene el aviso amarillo en la zona Sol y Guadalhorce-Málaga en el mismo intervalo horario. Las máximas previstas en este punto de la geografía malagueña son de 38 grados.

No obstante, la Aemet advierte de que en el Valle del Guadalhorce se pueden alcanzar los 41 grados en algunos momentos del día.