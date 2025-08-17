Málaga seguirá bajo la ola de calor este lunes: la Aemet espera hasta 42 grados en Antequera

Mapa con los avisos por calor para este lunes en Andalucía.

Lejos de decir adiós, la ola de calor mantendrá su tacto abrasador sobre la provincia de Málaga en el arranque de la nueva semana.

La previsión actualizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que este lunes estarán, de nuevo, vigentes los avisos naranja y amarillo por altas temperaturas.

En concreto, según los detalles recogidos, la zona de Antequera es la más afectada por el calor, con la posibilidad de que se alcancen los 42 grados de máxima.

En esta comarca, la Aemet ha fijado la alerta naranja entre las 11:00 horas y las 21:00 horas de este lunes.

Algo más suave será la situación para los vecinos de Ronda, Axarquía y Sol y Valle del Guadalhorce-Málaga, donde estará activo el aviso es amarillo.

En el caso de Ronda, se prevé alcanzar los 39 grados, si bien no se descarta llegar a los 40 grados. Este mismo pico es el que se puede producir en las zonas de interior de Axarquía y Guadalhorce-Málaga.