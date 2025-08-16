El virus de la lengua azul sigue golpeando al ganado de Málaga: "En cualquier sitio puede aparecer un foco"

El virus de la lengua azul, el serotipo 3, sigue extendiéndose entre el ganado, ya no solo de la provincia sino de diferentes puntos de Andalucía. La cabaña ovina es la que se ha visto más afectada y ahora está empezando a afectar a la caprina.

La situación, según asegura a EL ESPAÑOL de Málaga el secretario de UPA Málaga, Francisco Moscoso, la situación con la propagación del virus de la lengua azul está “un poco estable, aunque ha repuntado algo y siguen muriendo animales”.

Hasta ahora se ha registrado que el 80% del ganado ovino del Guadalhorce estaba afectado y han fallecido alrededor de 1.000 ovejas. A ellas se suma también la muerte de corderos, ya que muchas de las ovejas estaban embarazadas y al contraer el virus han sufrido abortos.

Con el paso de la infección a la cabaña caprina, según Moscoso, ha habido una pérdida de hasta un 40% de la producción de leche y también casos de abortos.

Ahora el miedo está en el ganado vacuno. “Se han dado algunos casos en Galicia y en Córdoba, pero en Málaga de momento nos libramos”, asegura el experto.

En Málaga los principales focos están en el Valle del Guadalhorce y en Casares, aunque en Ronda ahora mismo la situación es más grave que en el Guadalhorce y esto se debe a que es un mosquito el que va a transmitir el virus a los animales.

“El mosquito vector se va trasladando y en cualquier sitio puede aparecer un foco, de ahí la importancia de los repelentes y la vacunación”, sostiene Moscoso. Por ello, al observar que la transmisión suele proliferar en zonas húmedas o con agua estancada, están instando a los ganaderos a utilizar repelentes”.

“Los repelentes están dando muy buen resultado, así que el ganadero debe concienciarse de que hay que convivir con esto, utilizar la vacuna y emplear repelentes de manera habitual, ya que son un buen aliado tanto para ovino, caprino, vacuno de leche o cualquier animal rumiante”, expone el secretario de UPA Málaga.

Este año no han podido contener la transmisión, por ello ya tienen puesta la mirada en el año que viene. Van a recomendar a todos los ganaderos a que vacunen a sus animales contra los serotipos y seguirán incidiendo en el uso de repelentes.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a los ganaderos de Andalucía a “apostar por la vacunación como medio de prevención ante una enfermedad que puede acarrear importantes incidencias en las explotaciones”.

¿Qué es la enfermedad de lengua azul?

La lengua azul es una enfermedad no zoonótica, es decir, que no se transmite a seres humanos. Los animales la contraen a través de la picadura de insectos del género Culicoides y puede causar graves consecuencias en el ganado afectado.

Por esta razón, como medida de prevención adicional a la vacunación, se recomienda también aplicar repelentes y desinfectantes eficaces contra el mosquito que puede transmitir esta enfermedad.

En el caso del ganado ovino, los síntomas suelen ser muy evidentes al tratarse de fiebre, hinchazón de la cabeza y los párpados, lengua inflamada y oscura, lesiones en la boca, abortos y, en los casos más graves, muerte del animal. En rebaños de leche, también puede provocar una bajada significativa en la producción.

Apoyo al sector

Como medida para facilitar la vacunación de los animales, el Gobierno andaluz va a subvencionar el 50% de los gastos asociados a la compra de vacunas frente a los serotipos 3 y 8 de lengua azul y la contratación de servicios veterinarios para su administración al ganado.

Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que “la Junta de Andalucía va a seguir apoyando a los profesionales de este sector facilitándoles vacunas frente a los serotipos 1 y 4, como viene haciendo estos años; y también pondrá en marcha subvenciones que se abonarán en 2026 como compensación de parte de la inversión que el sector haya hecho este año para sumar las dosis de los otros dos tipos”.