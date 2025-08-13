La madre de uno de los niños heridos en la feria de Valle de Abdalajís: "Mi hijo tenía cuatro virutas de metal en el ojo"

Cada verano los vecinos de Valle de Abdalajís se unen para celebrar su feria y este año no iba a ser menos, pero no ha salido como todos esperaban. Muchos de los asistentes han acabado en urgencias con lesiones oculares tras montarse en una atracción de coches de choque.

Los vecinos hablan de que son alrededor de 100 los niños y adultos que han sufrido estas lesiones. Además, aseguran que no solo han sido vecinos del Valle de Abdalajís, sino que también hay afectados procedentes de pueblos de alrededor que acudieron el pasado fin de semana a esta feria.

Entre los afectados está el hijo de Elizabet, una vecina del Valle de Abdalajís. Los casos de niños con ojos rojos y molestias comenzaron a darse a conocer el sábado por la mañana, pero su hijo no sufrió daños hasta el domingo por la noche.

La malagueña estaba en otra atracción con su hijo pequeño, cuando el mayor se le acercó y le dijo “Mamá me he sacado algo duro del ojo, pero es que me sigue rajando”, según explica la madre a EL ESPAÑOL de Málaga.

Al observar los ojos de su hijo vio que los tenía llorosos y rojos. No se lo pensó dos veces y se fue corriendo al ambulatorio del pueblo para que lo trataran de inmediato porque intuía de lo que se podía tratar.

Una vez que llegaron al centro de salud, el sanitario, que no era el primer caso de este tipo que trataba, tras confirmar que tenía restos de metales en los ojos, le dijo a la familia que se fueran a las Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga para que se los sacaran.

“Mi hijo tenía cuatro virutas de metal metidas en el ojo”, asegura la madre, quien añade que, mientras el médico se las extraía en el hospital, el menor se desmayó. Ahora sigue un tratamiento con crema y gotas para curar la lesión interna, ya que los metales le provocaron una herida porque “uno estaba súper hincado”.

Su caso no fue ni el primero ni el último de la jornada, porque cuando llegaron de madrugada a Valle de Abdalajís se percataron de que la cola para ser atendidos en el centro de salud del pueblo iba desde la sala de espera hasta la calle. “Ahí había desde niños pequeños hasta adultos”, señala.

Además, sostiene que el sanitario que les atendió en el ambulatorio del centro se extrañó de que la atracción siguiera abierta. “Nos dijo que habían ido al mediodía a cerrarla y habían mandado a la Guardia Civil”, añade.

Elisabet ha sido una de las madres que ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil que en estos momentos tiene abierta una investigación en relación con los hechos. Si bien, aseguraron ayer a este periódico que no ha sido hasta este martes cuando han recibido una primera denuncia formal en relación con estos hechos. No descartan que a partir de ahora comiencen a llegar muchas más "en cascada".

Cabe señalar que el Ayuntamiento del municipio, a través de un comunicado, aseguró que había "varias personas" afectadas por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción “pista de coches de choque” instalada durante la feria de este año en el pueblo. Los vecinos insisten en que hay más de un centenar de heridos.

Así, señalaron que la titular de la atracción presentó en el ayuntamiento toda la documentación técnica en vigor necesaria para su instalación con las debidas condiciones de seguridad.

Desde el Consistorio también insistieron en que "queda a disposición de los ciudadanos para proporcionar la información necesaria para que aquellas personas que se hayan podido ver afectadas puedan llevar a cabo de forma particular la correspondiente reclamación por daños, tanto a la titular de la atracción en cuestión como a su aseguradora".