Muere un hombre de 67 años en Alhaurín El Grande mientras practicaba ciclismo: ha sufrido una caída

Triste suceso en la provincia de Málaga. Un ciclista de 67 años ha perdido la vida tras sufrir una caída a primera hora de la mañana en Alhaurín el Grande.

Su cadáver ha sido localizado antes de las ocho y media a la altura del kilómetro 1-100 de la MA-3300. Ha sido a las 8.20 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada de una persona que alertaba de la presencia de un hombre tendido en el suelo a la altura del kilómetro 1.

Así, el alertante precisaba que el hombre, un ciclista, parecía gravemente herido. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato la Guardia Civil y los sanitarios del 061, que aunque intentaron salvar su vida, finalmente solo han podido certificar su fallecimiento sin poder evacuarlo al hospital.