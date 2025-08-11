Málaga se despide de la ola de calor en alerta amarilla: la Aemet avisa que en Antequera llegarán a los 40 grados

Una persona se refresca en una fuente durante una ola de calor, en imagen de archivo. EFE

El aviso especial por la ola de calor que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el pasado domingo 3 de agosto, terminará el próximo miércoles 13 y Málaga llegará al final de esta en aviso amarillo por altas temperaturas.

La zona en la que la Aemet va a activar la alerta amarilla es la comarca de Antequera y tendrá lugar este próximo martes. El aviso comenzará a las 13.00 horas y finalizará a las 21.00 horas.

Los meteorólogos prevén que las máximas rondarán los 39 grados e incluso localmente podrían alcanzarse los 40 grados.

En el resto de la provincia, las temperaturas irán variando en función de la localidad, puesto que en la costa rondarán los 30 grados y en otros puntos del interior las máximas podrían alcanzar hasta los 38 grados.

En Málaga capital, los mercurios no marcarán más de 32 grados, según la Aemet. Temperaturas similares habrá en Marbella, Estepona, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, donde las máximas oscilarán entre los 34 y 35 grados.

En cuanto al interior de la provincia, en Ronda se esperan máximas de hasta 37 grados, similar en Almogía. A los 38 grados podrían llegar en Coín, Álora y Archidona, y los 39 grados se registrarán en Pizarra.