Declarado un incendio forestal en Cortes de la Frontera (Málaga)
Están trabajando en la zona tres helicópteros semipesados, una autobomba, dos técnicos de operaciones, cuatro grupos de bomberos forestales y un técnico de medio ambiente.
Un incendio forestal se ha declarado este domingo en la provincia de Málaga. En concreto, en el municipio de Cortes de la Frontera.
Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en X (antes Twitter), en este momento hay trabajando sobre el terreno tres helicópteros semipesados, una autobomba, dos técnicos de operaciones, cuatro grupos de bomberos forestales y un técnico de medioambiente.
El incendio se ha declarado a primera hora de la tarde, a pocos metros de la piscina municipal de Cortes de la Frontera, según han informado algunos vecinos de la zona en redes sociales.
