Radiografía de los hogares en Málaga: vivir solo se convierte en una tendencia imparable

La provincia de Málaga continúa su expansión demográfica, no sólo en términos de población total (que roza ya los 1,8 millones de habitantes gracias al impulso de la población extranjera) sino también en la configuración de sus hogares.

Las últimas cifras del Padrón Continuo, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos hasta el pasado mes de julio, revelan una dinámica evolución en el tipo de unidades familiares, destacando el notable incremento de los hogares de una y dos personas.

Actualmente, Málaga alberga 709.909 hogares con personas residentes, lo que representa un aumento de 5.274 unidades (+0,7%) en el último año y un significativo incremento del 5,5% (36.708 hogares más) desde julio de 2021.

Esta variación al alza refleja cambios importantes en la estructura social de la provincia.

El auge de los hogares unipersonales y de dos miembros

Aunque los hogares formados por dos personas siguen siendo los más numerosos y habituales, el interés se centra en la acelerada progresión de los hogares unipersonales.

Hogares de dos personas : Constituyen el tipo más frecuente, con 203.260 unidades. Han experimentado un robusto crecimiento, sumando 2.058 hogares en el último año y 16.265 desde julio de 2021, lo que se traduce en un crecimiento del 8,7% en este periodo.





Otros tipos de hogares

Hogares de tres personas : Han experimentado un ligero descenso interanual, pasando de 139.278 a 139.271. Sin embargo, en una perspectiva más amplia, siguen siendo más numerosos que en 2021, cuando eran 133.279, lo que indica un crecimiento en los últimos dos años.





Tomando en consideración esta información puede concluirse que la provincia no sólo atrae a nuevos residentes, especialmente extranjeros, sino que también observa una reconfiguración interna en la composición de sus hogares.

La tendencia hacia unidades familiares más pequeñas, con una o dos personas, es una de las características más destacadas de su evolución demográfica reciente, reflejando quizás cambios en los estilos de vida, la edad de emancipación o la propia dinámica migratoria.