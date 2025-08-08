Un padre y sus hijos de 8 y 10 años, rescatados mientras hacían piragüismo en el río Genil

Nuevo rescate de una piragua con menores implicados en la provincia de Málaga. La Guardia Civil, junto con la Policía Local de Cuevas de San Marcos y los Bomberos de Antequera, logró rescatar con vida el pasado 15 de julio a tres personas en el río Genil, a su paso por la localidad de Encinas Reales (Córdoba), aunque tuvieron un accidente en Cuevas de San Marcos.

Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cuevas de San Marcos, a través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Málaga, recibieron el aviso de que tres personas —dos de ellas menores de edad— habían sufrido un accidente al volcar la embarcación con la que practicaban piragüismo en el río Genil, justo en el tramo que atraviesa Cuevas de San Marcos, en Málaga. Debido al fuerte caudal, no podían llegar a ninguno de los márgenes.

Se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda con la participación de agentes del Puesto de Villanueva de Tapia y de la Policía Local de Cuevas de San Marcos. Tras recorrer minuciosamente el margen del río dentro del término municipal sin localizar a las personas, se amplió la búsqueda al tramo correspondiente a Encinas Reales (Córdoba).

Finalmente, fueron halladas en una isleta en medio del río. Sin embargo, la fuerte corriente y la densa vegetación impedían el acceso, por lo que acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos de Antequera. Entre todos los intervinientes se logró abrir un paso a través de la vegetación y rescatar, primero, a los dos menores de 8 y 10 años, y después, al padre. Todos fueron atendidos por los servicios sanitarios y se encontraban en buen estado, presentando únicamente algunos rasguños.