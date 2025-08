Un pescadero no se calla y desvela el insulto malagueño que usan en el mercado: “Son los más pesados del mundo”

El vocabulario del malagueño es muy amplio. En la provincia existen palabras para describir e incluso insultar a personas u objetos que no se utilizan en otras partes de Andalucía y de España. En el sector de la pescadería existe un insulto muy utilizado en los mercados para describir a algunas personas.

Hablamos del término chifa. El pescadero de Tiktok lo ha explicado a la perfección en uno de sus últimos vídeos porque muy pocos son los que saben lo que significa esta peculiar palabra y otros que la conocen a la perfección como los trabajadores de MercaMálaga.

No importa a quien se le pregunte, todos saben definir qué es un chifa a la perfección con sus propias palabras. Para algunos “son los más pesados del mundo” y para otros “unos regateros”.

Eso sí, la definición común es que un chifa son aquellas personas que llegan al mercado a última hora “buscando las últimas ofertas” para llevarse el pescado lo más barato posible, según explican los pescaderos en el vídeo de TikTok.

La venta empieza en MercaMálaga las 5.00 horas y los chifas son los que llegan a partir de las 6.00 o 7.00 horas a comprar “y no le importa que el pescado tenga muchas legañas porque se lo llevan barato”.

“Te dicen ¿cómo tienes el pescado? Pues si va a 20 dicen ponmelo a 10. Vienen barriendo y comprando toda la basura que hay. Son los más pesados del mundo”, asegura otro trabajador.

En definitiva, un chifa es el que busca el pescado más barato y regatea los precios hasta llevárselo al mejor precio como uno de los que intervienen en el vídeo. “Yo soy un chifa”, dice con orgullo.

“Me gusta que me llamen chifa porque así me llaman los proveedores y me dan más barato que a los demás”, sostiene. Eso sí, aunque sea un chifa y compre los productos que cuesten menos, siempre busca que sean lo más frescos posibles.