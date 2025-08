La extraña desaparición de José Manuel en Málaga: nadie sabe nada de él desde hace una semana

Sara Bermúdez y su familia están desesperadas. Peinan las calles de su barrio, hablan con vecinos por si saben algo, pero ni rastro de su tío, José Manuel Martínez, desde el pasado martes, 29 de julio, a primera hora, cuando fue visto por última vez.

Al parecer, el hombre, que vive con su madre, salió de su domicilio, en la calle Hurtado de Málaga, sobre las doce y media del mediodía del lunes, coincidiendo con que estaba solo. Vestía un polito azul y zapatillas negras de la marca Nike. Iba documentado, pero no llevaba teléfono móvil ya que no dispone de él, según cuenta Sara a EL ESPAÑOL de Málaga.

Durante la tarde, explica Bermúdez, nadie lo vio. Desconocen qué hizo hasta las siete de la mañana del día siguiente, martes, cuando algunas personas lo vieron por última vez, siempre según su relato, junto a cuatro personas de origen árabe en una zona conocida como Los Postigos. "No sé si se conocían ni qué hacía con ellos", expresa la mujer, desesperada con el paso de los días sin noticias de su tío.

José Manuel ha sufrido problemas de drogadicción, pero Sara reconoce que llevaba un tiempo "mucho mejor" en este sentido. "Hemos hablado con sus amigos y nadie sabe nada de él", lamenta. La última vez que Sara lo vio fue el viernes previo a la desaparición y reconoce que lo vio "muy bien". "Nos vimos, nos dimos un abrazo... No sé qué hizo después", expresa.

El hombre solía reunirse con sus amigos por el entorno de la calle Ollerías, Cruz Verde y Los Postigos, como han indicado los familiares en un cartel difundido a través de las redes sociales.

La familia ha denunciado la desaparición ante la Policía Nacional y desde que desapareció no le han dado novedades ni nuevas pistas sobre él. "Solo me ha llegado por algunas personas que vendió un móvil el lunes en la Cruz Verde. Él no tenía, ni mi abuela tampoco. No tenían móviles para vender. Así que no entiendo muy bien eso", explica.

SOS Desaparecidos ha compartido una publicación con datos para poder identificarle. Mide 1,60 metros de estatura y tiene el pelo canoso. Sus ojos son de color castaño y, además, se le puede reconocer porque luce tatuajes junto a una cicatriz en uno de sus brazos. Así lo han especificado en el cartel donde aparece su fotografía. Cualquier información nueva sobre su paradero es bien recibida por parte de las autoridades llamando al 112.